Tien plaatsen in West-Vlaanderen om dit weekend af te koelen

Het is al de hele week mooi zonnig weer, maar er staat nog een heet weekend voor de boeg. In het binnenland krijgen we tot 32 graden. Aan de kust zal het kwik door een zeebriesje iets lager liggen op 25 graden. Daarom zetten we even 10 plaatsjes in onze provincie op een rij, waar je heerlijk kan afkoelen!

10 plaatsen om af te koelen:

Openluchtzwembad Izegem

Het openluchtzwembad in Izegem is met het mooie weer opnieuw geopend voor wie er wil afkoelen. ‘s Ochtends kan je er in alle rust baantjes trekken en in de namiddagen is iedereen vrij om te ravotten in het water.

Dansende fonteinen in Nieuwpoort

Ga je liever voor een vlugge verfrissing, dan kan je altijd eens door de dansende fonteinen fietsen of lopen in Nieuwpoort. Het is ook een ideale afkoeler voor de honden.

Ronde bootjes in Bellewaerde

De Bengal Rapid River (ook wel bekend als de ronde bootjes), River Splash (de boomstammetjes) en de Niagra (de grote splash) zullen dit weekend wellicht de meest populaire attracties zijn in Bellewaerde.

Watersport op de IJzer in Diksmuide

Van zodra het mooi weer is, kan je bij Buitenbeentje in Diksmuide terecht voor allerlei watersporten. Je kan er op de IJzer gaan kajakken, suppen, met een pedalo varen of in groep zelfs vlotten bouwen.

Provinciaal domein Bulskampveld

Wil je liever wat verfrissing zonder al dat water? Dan kan je ook terecht in het provinciaal domein Bulskampveld bij Beernem voor een wandeling in het koele bos. En achter de dikke muren in het kasteel blijft het ook verbazingwekkend fris.

Naaktstrand in Bredene

Wie dit weekend aan zee te warm heeft, kan ook gewoon zijn kleren uitdoen op het naaktstrand van Bredene. Afkoeling verzekerd, maar met de felle zon toch best voldoende zonnecrème voorzien.

Natuurdomein De Gavers

In het natuurdomein De Gavers in Harelbeke zijn er nog geen redders op post bij de vijver. Maar tussen het wandelen door kan je gerust pootje baden in het water.

Strandbad in Oostduinkerke

Wie dit weekend van de zon wil genieten aan zee, maar het water nog te koud vindt, kan terecht in het verwarmde strandbad op de Zeedijk van Oostduinkerke. Twee vliegen in een klap.

Watertanken op de Leie in Kortrijk

Vanaf begin juni kan je in Kortrijk met een grote metalen tank de Leie afvaren. TANKKD Rafting haalde het concept van Nebraska in de Verenigde Staten als eerste naar Europa.

Plopsaqua

Vrijdagnacht blijft Plopsaqua in De Panne door de hitte uitzonderlijk open tot middernacht. Maar ook in de rest van het weekend kan je er met het gezin even gaan plonzen.