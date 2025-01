Themarondleiding ‘Met Cupido door Kortrijk’ vertelt liefdesverhalen van de stad

De West-Vlaamse Gidsenkring Kortrijk verzorgt elke eerste zondag van de maand een themarondleiding in Kortrijk voor individuele deelnemers, dit in samenwerking met Visit Kortrijk. Op zondag 2 februari stelt de gidsenvereniging de rondleiding ‘Met Cupido door Kortrijk’ voor.

“Een lichtpuntje waar velen naar uitkijken in deze grauwe winterdagen is ongetwijfeld het feest van Sint-Valentijn. Wat heeft deze heilige eigenlijk met de liefde te maken? Dat kom je te weten in de themawandeling ‘Met Cupido door Kortrijk’. Maar er zijn nog heel wat andere liefdesverhalen te vertellen in de stad! Romantische verhalen over de eeuwige liefde en pikante anekdotes over listige vrouwen en machtige mannen”, vertelt Els Germonpré.

De begeleide wandeling van ongeveer twee uren vertrekt om 14.30 uur aan het belfort op de Grote Markt. Deelnemen kost 6 euro per persoon en 4 euro voor kinderen jonger dan 12. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dit kan online via de ticketshop van Visit Kortrijk of aan het infopunt aan Begijnhofstraat 2.