Temperatuur zeewater aangenaam: “Maar alertheid voor koudeshock blijft belangrijk”

Dit weekend zal het met temperaturen van 28 tot 33 graden terug warm worden in West-Vlaanderen. Aan de kust verwachten de reddingsdiensten heel wat toeristen, die verfrissing zullen zoeken. “De temperatuur van het zeewater schommelt nu rond de 20 graden. Dat is al stukken warmer dan tijdens de hittegolf in juni. Maar het blijft oppassen voor het grote contrast als je van op het warme strand in het koudere water gaat”, zegt An Beun van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV).

Het zeewater voelt met een temperatuur van ongeveer 20 graden stukken aangenamer dan tijdens de hittegolf in juni. “Dat is zeer oké om in te gaan zwemmen. Dit weekend wordt het opnieuw dertig graden en zullen er wellicht heel wat mensen komen afkoelen naar zee. Als redders staan we sowieso paraat, maar we willen mensen waarschuwen voor het grote verschil tussen de temperatuur op het strand en in het water”, vertelt An Beun.

Wat is een koudeshock?

“Als het verschil tussen de omgevingstemperatuur op het strand en de temperatuur van het water té groot wordt, dan kan je een schokreactie krijgen van het lichaam. Er is nog altijd een groot verschil als je ligt te bakken in temperaturen van meer dan dertig graden. Dan voelt het zeewater van 20 graden aan als een ijskoude douche. Dus bij héél warme dagen is het aangeraden om langzaamaan in het water te gaan en eerst wat af te koelen al spetterend dan er zomaar direct in te duiken. Zeker als je ligt te bakken in de zon.”

Een koudeshock kan verschillende vormen aannemen. “Het kan gebeuren dat je spieren verkrampen waardoor je amper kan bewegen of je kan ook in het water naar adem snakken of happen, waardoor mensen vlugger water binnenkrijgen. In het ergste geval kan het de hartspier zijn die verkrampt. Over het algemeen gebeurt dat niet vaak, omdat mensen zelf aanvoelen hoe groot het verschil is. En vooral oudere of mensen met een zwakkere gezondheid moeten daarvoor oppassen.”

“Daarnaast blijven we vragen dat mensen zich goed insmeren en voldoende water drinken om een zonneslag te vermijden. Natuurlijk is het ook best dat ouders hun kinderen een verdwaalarmbandje laten dragen en dat ze met hen meegaan naar het water. Maar daarnaast spreken ze best ook nog een herkenningspunt af, zodat ze niet verloren lopen”, besluit An.