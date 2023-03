Streetart en virtual reality zetten Hooglede op de kaart

Vorig jaar konden we er niet omheen. De eerste Big Bench op sociale media zette Hooglede op de kaart. De Westhoekgemeente won aan populariteit en daarom lanceert vrijetijdspunt Trimard enkele nieuwe projecten met onder meer streetart en virtuele beleving.

Vanaf zondag 23 april, Erfgoeddag, wordt een nieuwe, kindvriendelijke kunst- en wandelroute ‘Op hazenpad’ gelanceerd. “Het wordt een wandeling met streetart van de internationaal erkende kunstenaar DZIA, afgewisseld met kindvriendelijke luisterverhalen en poëzie van Kruimeldief. Deze nieuwe wandeling is geïnspireerd op de 19 dierensprookjes van Omer Karel de Laey, een dichter die inwoner was van De Geite.”

Via augmented reality verschijnt Duitse verpleegster Ida, die de bezoeker meeneemt naar de Eerste Wereldoorlog. “Verpleegsters waren vaak de laatsten die gewonde of zieke soldaten moed inspraken voor ze stierven. De bezoeker wordt hierbij uitgenodigd om een laatste groet te brengen aan wie er begraven ligt. De app is beschikbaar vanaf zaterdag 6 mei.”

“Aan het voormalige rusthuis ‘t Hoge in de Hogestraat, komt een kunstwerk van het kunstenaarscollectief Jean-Louis Muller. Het kunstwerk vestigt zo de aandacht op de verdwenen Duitse begraafplaats Ehrenfriedhof Hooglede West. Zo worden er over de hele Westhoekregio nog 23 andere kunstwerken geplaatst op plaatsen waar ooit een Duitse begraafplaats lag, gewonden werden verzorgd of tramsporen soldaten bevoorraadden. Er worden ook nieuwe fietsroutes uitgebracht, die enkele verschillende kunstwerken met elkaar zullen verbinden. De nieuwe fietsroutes langs de kunstwerken zullen beschikbaar zijn vanaf zondag 4 juni”, aldus het gemeentebestuur.

Wandel- en fietsroutes

De gemeente wil ook verder inzetten op fiets- en wandelroutes. “De nieuwe Vrijbosroute (50,6 km) werd in februari gelanceerd en loopt door Hooglede, Staden, Houthulst en Kortemark. Daarnaast vinden langeafstandswandelaars ook dit jaar opnieuw hun gading. Na de Grote Vijf route die vorig jaar werd gelanceerd, is dit voorjaar de Via Brugensis aangepast, een route die je recht naar Santiago de Compostela brengt. Deze route loopt nu ook door Gits en is bewegwijzerd. Ze loopt tot aan de kerk van Gits en verder via Ter Kerst. De start van deze route naar Compostella ligt in Sluis en loopt door tot in Arras.” (EVG)

Info: www.visithooglede.be