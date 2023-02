Strandcabines mogen vroeger en langer op het strand van Koksijde-Oostduinkerke staan

Op de gemeenteraad van Koksijde haalde oppositiepartij Koksijde Vooruit haar slag thuis: voortaan mogen de strandcabines vroeger worden geplaatst en langer blijven staan: van 15 maart tot 9 oktober. Na meer dan 20 jaar wordt eindelijk het politiereglement aangepast, ook tot grote tevredenheid van oppositiepartij N-VA.

Al jaren hield burgemeester Marc Vanden Bussche voet bij stuk: géén strandcabines voor de paasvakantie, want die storen het uitzicht van wandelaars op de dijk, en er is dan nog te veel risico op voorjaarsstormen. Toch bleven de oppositiepartijen op dezelfde nagel hameren, en hun geduld werd beloond.

Al vanaf paasvakantie

“We zien de vraag naar strandcabines en de populariteit toenemen”, merkt Elwin Van Herck, fractieleider Koksijde Vooruit, op. “Niet alleen Koksijdenaars, ook tweedeverblijvers, toeristen, inwoners van naburige gemeentes genieten graag van vrije momenten aan zee, mét een strandcabine erbij! De paasvakantie is een eerste perfecte periode, en de lange nazomers zijn alsmaar meer een feit. Het lijkt ons nuttig om de periode uit te breiden om de strandcabines langer op het strand te laten staan. Het huidige reglement van onze gemeente hiervoor wijkt af van de voorschriften van het MDK (Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust) die de plaatsing van deze tijdelijke constructies toestaat van 15 maart tot 15 oktober en waarbij de opgelegde tijdstippen worden afgestemd op die van het PRUP (Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan).”

“We stellen ook vast dat er nood is aan extra strandcabines, want er zijn lange wachtlijsten”

“Koksijde heeft trouwens al eerder afwijkingen toegestaan van het gemeentelijke politiereglement: in 2003, in 2008 stonden de cabines er al in de paasvakantie, en ook in 2021 werd een uitzondering toegestaan door de coronapandemie. Nu is het strand al op vele plaatsen genivelleerd, dus het kan perfect! We stellen ook vast dat er nood is aan extra strandcabines, want er zijn lange wachtlijsten. We zouden de capaciteit kunnen verhogen door de strandcabines weer dichter bij elkaar te plaatsen, zoals voor corona en door de plaatsen aan Duinpark weer te activeren en daar strandcabines toe te laten. Na twee jaar is het voor de mensen in de zone Duinpark duidelijk dat dit geen baderszone is.”

168 mensen op wachtlijst

Elwin Van Herck schetst de cijfers: “Momenteel telt Koksijde 789 strandcabines. Daarvan zijn er 126 van inwoners van Koksijde en 119 van mensen buiten Koksijde. Er worden 544 cabines verhuurd door 8 verschillende uitbaters van strandcabineverhuur. Er staan maar liefst 168 mensen op de wachtlijst, waarvan 117 inwoners van onze gemeente. Het gaat om cabines in 10 zones, waar enkel in de zone Hoge Dijk nog onbezette plaatsen zijn en waar dus niemand op de wachtlijst staat. Vooral in de zones Sint-André en alle zones in Oostduinkerke zijn grote wachtlijsten.”

“Maar we hebben ook geleerd uit de uitzonderlijke toegiften die we hebben gedaan tijdens de coronapandemie”

Sander Loones, raadslid N-VA, deed een ultieme poging om strandcabines toe te laten in de zone Duinpark, maar daar bleef burgemeester Vanden Bussche onverbiddelijk: “In het verleden heb ik mijn standpunt meer dan eens duidelijk gemaakt! Wat Duinpark betreft, daar komen geen cabines! Ik wil geen herhaling van de toestanden waarbij ik op zo’n manier werd belaagd! Maar we hebben ook geleerd uit de uitzonderlijke toegiften die we hebben gedaan tijdens de coronapandemie. We kunnen dus wel tot een akkoord komen over het verlengen van de periode, met een aanpassing van het politiereglement en rekening houdende met de mogelijkheden van onze Technische Dienst.”