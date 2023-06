Stefaan en Kathleen transformeren beschermd erfgoedpand tot luxe vakantiewoning

Stefaan Van Dyck (56) en Kathleen Cassiers (53) hebben een passie voor architectuur en interieur: al sinds 2010 verbouwen ze onder de noemer ‘Zalig Aan Zee’ uitgeleefde panden tot vakantiewoningen voor korte termijnverhuur.

Na een intensieve restauratie van twee jaar, hebben ze er nu weer een nieuw pareltje bij in het hart van de Blankenbergse belle-époquewijk. “Tijdens een wandeling met stadsgids maakten we hier kennis met al die prachtige gevels”, zegt Kathleen. “Maar werden we tegelijk ook geconfronteerd met de soms bedroevende staat van de panden.”

En dus besloten Stefaan en Kathleen er zelf eentje in ere te herstellen. Dat werd Villa Marion, een geklasseerd monument uit 1893 in de Elisabethstraat. “Die naam is tevoorschijn gekomen toen we de gevel lieten oppoetsen. Zo zijn we nog op enkele ‘cadeautjes’ gebotst, zoals de mooie authentieke tegels in de inkomhal die verborgen waren onder vast tapijt. De architect was Marcel Hosten, die nog elders in de stad zijn stempel drukte”, vertelt Kathleen.

Alles in de woning is maatwerk, eigenhandig ontworpen door het duo. Ook de plafondschildering, het reliëfbehang en het kunstwerk boven het portaal zijn minutieus gerestaureerd en er werd teruggegrepen naar de originele glaspartijen en balustrades in de voorgevel. Het koppel kreeg voor de restauratie een erfgoedpremie. “Maar dat was op de totale investering slechts een habbekrats. Energiecrisis, materiaalschaarste, inflatie… Dit was tot nog toe ons duurste renovatieproject”, klinkt het.

Stefaan en Kathleen zijn met Zalig Aan Zee actief in de driehoek Damme-Knokke-Blankenberge. “Uniek aan Blankenberge, is dat je hier prachtige panden hebt op een boogscheut van de zee. Perfect voor gezinnen met kinderen”, klinkt het. Villa Marion telt acht stijlvolle slaapkamers met elk een eigen badkamer. De vakantiewoning biedt plaats aan vierentwintig personen.

“Door de entresol optimaal open te werken, bevinden de ruime living, eetkamer en keuken zich op drie verschillende niveau’s. We hebben de oude ziel van het pand gecombineerd met onze typische ‘Zalig Aan Zee’-stijl, wat staat voor een instant vakantiegevoel”, besluit Kathleen. Logeren kan vanaf 2.400 euro per weekend, meer info op www.ZaligAanZee.be.