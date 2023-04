Steenkerke in oude foto’s langs het Titanenpad

Naar aanleiding van Historisch Veurne, dat op 15 april plaatsvond in Steenkerke, plaatste de stad Veurne een achttal borden langs het Titanen wandel- en fietspad met oude foto’s die de historie van Steenkerke vertellen aan de wandelaars of fietsers. De unieke zwart-wit foto’s werden geschonken door enkele inwoners van Steenkerke, ook komen er foto’s uit het rijke beeldarchief van ‘Westhoek Verbeeldt’.

Het Titanenpad begint net buiten de dorpskom in de Steenkerkestraat en kronkelt door de velden om te eindigen langs de Steengracht-West. Langs het pad staan ook enkele beelden van inwoner Willem Vermandere.

De foto’s tonen de voorbijgangers enkele verrassende weetjes over het dorp. Zo zien en lezen ze dat in 1944 een groot deel van het dorp door het Duitse leger onder water werd gezet en dat Steenkerke een eiland was tot aan de bevrijding. De toneelgroep ‘Deugd en Vreugd’ speelde in 1949 op de zolder van de herberg ‘De Kroon’, het stuk ‘Holala! Ik ben papa!’, nu is deze herberg de woning van Willem Vermandere. Negen vrouwen stonden in voor het onderhoud van de Sint-Laurentiuskerk en in 1952 was het dorp niet minder dan vier priesters rijk. De lijnvisserswedstrijd lokte op ‘Koekezondag’ van de kermis heel wat vissers naar de Steengracht. Op de militaire begraafplaats liggen 534 Belgische soldaten begraven en in Steenkerke greep de eerste Ijzerbedevaart plaats. De borden met grote zwart-wit foto’s blijven zeker tot het einde van de zomer staan en geven de kijker een verrassende inkijk in het dorpsleven van weleer. (JT)