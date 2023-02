Stadswandeling krijgt rust- en picknickplaats: “Inspiratie voor spelelement”

Westtoer lanceerde drie jaar geleden het grensoverschrijdende project Ruralité samen met Frans-Vlaamse partners met als doel de landelijke grensstreek toeristisch en economisch aantrekkelijker te maken. In Mesen is het kunstwerk Het Nest daarvan het resultaat. Voortaan vind je er ook een picknickplaats.

Het kunstwerk uit wilgentakken bevindt zich langs de stadswandeling ter hoogte van het Ierse Vredespark. Naast Het Nest bevindt zich voortaan ook één van de twee picknickplaatsen op de wandelroute. De installatie in Mesen biedt een ongelofelijk uitzicht op de grensoverschrijdende heuvelrug.

“Dit nest steekt hoog boven de velden uit en biedt een weids uitzicht over het open landschap van landbouwvlakten en dorpen”, vertelt schepen Kim Develter. “Het is verder ook een ludieke rustplaats en Het Nest kan ook inspiratie opleveren voor een natuurlijk spelelement. In Het Nest kan je inlopen, de naam verwijst naar de natuurlijke habitats die dieren bouwen.”

Het kunstwerk is zo opgebouwd dat de uitgestrektheid van het landschap zichtbaar blijft en zet tegelijkertijd de openheid van dit panorama nog kracht bij. “Langzaamaan zal het met planten of gras bedekt raken, om dan uiteindelijk in de omliggende natuur op te gaan.” De leidraad van deze werken is de eenvoudige vorm, maar vooral ook het gebruik van één gemeenschappelijk materiaal: wilg, een structuur van droge takken als basis, met levende planten die de structuur langzaamaan bedekken. Met Het Nest krijgt de stadswandeling een ludieke rustplaats. Eerder al werd de wandelroute van 3,6 kilometer opgewaardeerd met het aanleggen van een vlonderpad. Langs de route bevindt zich ondertussen een tweede picknickplaats waar tegen de start van het toeristisch seizoen een tweede kunstwerk zal komen. Het onderwerp daar wordt Onzichtbaar landschap, een verzamelnaam voor een project van 24 kunstwerken in de Westhoek om verdwenen sporen uit de Eerste Wereldoorlog weer tot leven brengen.

Infopunt

De Mesense stadswandeling start aan het toeristisch infopunt op de Markt waar een van de meest opvallende monumenten van de stad staat: het standbeeld van een Engelse en een Duitse soldaat die samen een partijtje voetbal spelen. Dat herinnert aan de beroemde Christmas truce, een moment op kerstdag waarop soldaten van beide kanten uit de loopgraven kwamen om een match te spelen. Met klinknagels wordt de route bewegwijzerd naar onder meer de Sint-Niklaaskerk en het Ierse Vredespark.

(MD/foto EF)