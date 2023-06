Stad Oostende keurt de bouw van een toeristisch complex met 70 vakantieappartementen in Raversijde goed

Het College van Burgemeester en Schepenen zet het licht op groen voor de bouw van een toeristisch complex met 70 vakantieappartementen in de Westlaan, Middellaan en Transvaalstraat in Raversijde. Op de site van onder meer een voormalig vakantieverblijf komt nu nieuwe toeristische infrastructuur. Er is eindelijk een nieuwe toekomst voor de site die er al jaren verwaarloosd bij ligt.

Toerisme maakt deel uit van het DNA van Oostende. Het toeristisch beleid focust zich niet enkel op het stadcentrum maar ook op Raversijde en Mariakerke. Cultuurtoerisme en strandbeleving zijn belangrijk. Dit project past in deze visie: in de Middellaan, Transvaalstraat en de Westlaan krijgt de wijk een nieuw toeristisch centrum.

Verwaarloosde site

De site is al jaar en dag een doorn in het oog van de wijk. Verschillende projecten haalden wegens de grootschaligheid en maximalisatie van het terrein de eindmeet niet. Vandaag werd het ontwerp grondig herwerkt en beperkt tot 70 vakantieappartementen en een conciërgewoning.

Na de sloop van onder meer een voormalig vakantieverblijf worden 70 nieuwe toeristische entiteiten met eigen voorzieningen opgetrokken. In de kelderverdieping worden 60 parkeerplaatsen gebouwd waarvan vier voor personen met een handicap. Er is een ruime fietsenstalling voor 60 fietsen. De nabijheid van de tram zorgt voor een vlotte verbinding met het openbaar vervoer.

In harmonie

Het volume van het complex sluit aan bij de bestaande bebouwing. Enerzijds sluit het gebouw aan bij de meergezinswoning in de Westlaan en dit zowel wat de hoogte als de diepte betreft. Ter hoogte van de Middellaan wordt het profiel van de nieuwbouw aangepast in harmonie met het aanpalend erfgoedpand.

Rond het gebouw en op de binnentuin met speeltoestellen is groenaanleg voorzien. Er is veel aandacht besteed aan doorsteken in het gebouw om een connectie met de binnenruimte mogelijk te maken en het ruimtegevoel te maximaliseren.