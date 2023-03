Sporters voelen zich thuis in Mercure Hotel: van Peter Sagan over Vincent Kompany tot boomlange volleyballers

Mercure Hotel is opnieuw vier weken de stek van waaruit BORA-hansgrohe succes probeert te boeken in de Vlaamse voorjaarskoersen. Tot Parijs-Roubaix verblijft het Duitse team in Mercure Hotel. De plaats waar veel sporters thuis zijn. Veel voetbalteams, maar straks verblijven ook de volleyballers van Modena die het opnemen tegen Knack Roeselare er.

Damien Janssens (32) is al sinds 2018 aan de slag in Mercure Hotel, sinds drie jaar is hij er ook de general manager. De wielerkalender heeft weinig geheimen voor hem. “We spelen daar ook actief op in. We contacteren ook de ploegen zelf, het is een kleine wereld. Eens je daar de juiste personen kent, ben je al een eind op weg.” Van bij de opening van Mercure Hotel is BORA-hansgrohe ook al vaste gast in het hotel dat ondertussen 87 kamers telt. “Soms krijg je ook een droge mail met de vraag of een team mag komen, daar moet je dan snel op springen. In het geval van BORA was dat het geval.”

De feestjes van Peter Sagan

Peter Sagan was uiteraard jarenlang hét uithangbord van het team. “Na zijn overwinning in Parijs-Roubaix in 2018 bouwde het team hier een feestje, ook zijn afscheidsfeest van het team werd door de Slowaakse renner hier georganiseerd.”

“Voor de volleyballers hebben we matrassen die iets langer zijn”

Nog tot Parijs-Roubaix is het team opnieuw te gast in Mercure Hotel, de kans is dus niet klein dat je straks Sam Bennett of Bob Jungels tegenkomt op een trainingsritje in de buurt.

“Omdat ze geen WorldTour-licentie haalden is Israel-Premier Tech, die andere vaste gast, dit keer niet van de partij. We vullen dat aan met andere teams, ondertussen kennen we ook al heel wat teammanagers. Het komt er op aan hen een goede service te bieden. De teamleiding en het personeel eten hier gewoon uit onze keuken, zelf hebben ze een kok mee die het eten voor de renners bereidt. Ze kunnen hier ook gebruik maken van al onze faciliteiten. Ons team van 30 vaste mensen aangevuld met flexi’s en jobstudenten staat altijd ter beschikking.”

Van Kompany tot PSG

Maar niet enkel renners vinden de weg naar Mercure Hotel, ook voetbalteams zijn er geregeld te gast. “Bernd Hollerbach woonde hier een jaar toen hij trainer was van Moeskroen, met zijn ploeg kwam hij hier vaak op afzondering. Nu is hij trainer in Sint-Truiden en komt hij hier vaak met STVV. We zijn ook uitstekend gelegen. In 20 minuten sta je in Kortrijk, in 25 minuten aan Jan Breydel, op 40 minuten van KV Oostende en AA Gent en ook Moeskroen was vlakbij.”

Waar vroeger de tegenstanders van KSV Roeselare vaak in Mercure Hotel verbleven, zijn dat nu de opponenten van Club NXT. “En die spelen ook in Roeselare hun wedstrijden in de UEFA Youth League en zo waren clubs als Porto, PSG en AS Monaco hier al te gast. Maar ook veel Belgische eersteklassers die tegen een West-Vlaams team of AA Gent spelen. Zo was Vincent Kompany hier al met RSC Anderlecht.”

En straks speelt Knack Roeselare de finale van de CEV-cup. “De Europese tegenstanders verblijven hier ook altijd, dat is ook zo met Modena dat ook met een pak sponsors afkomt gezien het belang van de match. Voor de volleyballers hebben we speciale kamers met matrassen die iets langer zijn.”