Spelenderwijs de Kemmelberg ontdekken

‘Beleef de Kemmelberg’, dit was vandaag het programma van Toerisme Heuvelland op het provinciaal domein de Kemmelberg

De Kemmelberggames stonden daarbij centraal, deelnemers waanden zich daardoor heel even in de prehistorie en konden zelf ondervinden hoe sportief een jager wel moest zijn. Boogschieten en speer drijven stonden dan ook geprogrammeerd. Bezoekers konden ook terug in de tijd duiken met het dorp van de Kelten en deelnemen aan de workshop pottenbakken. De rijke geschiedenis van de Kemmelberg werd verteld in een pop-up tentoonstelling. Dorst werd gelest met zelf gemaakt appelsap. De Kemmelberggames stonden geprogrammeerd in het kader van de jaarlijkse archeologiedagen maar kunnen ook geboekt worden bij Toerisme Heuvelland als een dagactiviteit voor gezinnen, klassen of verenigingen.