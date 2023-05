Sinksen 2023 dag 2: Gezellige drukte op zonovergoten dag

Dag twee van de Sinksenfeesten zorgde in de namiddag voor een gezellige drukte in de stad: in de straten, op pleintjes en de vele terrasjes. Overal was wel iets te zien, te doen of te beleven: van optredens tot straattheater. Ook de kinderen vonden hun gading: op een groot speelterrein in het Begijnhofpark of in de academie om hun eigen werkjes te tonen.

Het Begijnhofpark was omgetoverd tot een groot pretpark met springkastelen en attracties. Dieter en Jana kwamen uit Wervik afgezakt met hun kinderen Louise (3) en Ferre (5). “We kwamen niet speciaal voor de optredens op de stadspleintjes of de terrasjes. We zijn vooral gekomen voor de sfeer en speciaal voor de kinderanimatie. Louise en Ferre vinden het formidabel en zelfs overweldigend”, aldus Dieter. “Het is een goede vondst om dit Begijnhof om te toveren tot groot speelterrein”, vult Jana aan.

Het feest duurde tot 20 uur met ijsjes, springkasten in Texasstijl en rodeo. © JVGK JVGK

In het Begijnhofpark was een kermisdorp opgezet vol met prachtige attracties die door een vreemd kermisvolkje en de toeschouwer worden bediend en gemanipuleerd. De springkastelen hadden een grote aantrek Zeker het springkasteel in echte Far West-stijl met een Saloon, Jail, General Store en Bank.

Mama Rebecca en dochter Gabrielle bij de werkjes van Gabrielle © JVGK JVGK

De Academie Kortrijk zette zaterdag haar deuren wagenwijd open de noemer De Grote Trek, zoals de reis naar The Far West wel eens werd genoemd. De leerlingen van de academie toonden er hun jaarlijkse eindejaarstentoonstelling in een konvooi doorheen de academie. Zo toonde ook eerstejaarsstudentje Gabrielle (7) haar diertjes. “Het was een opdracht om diertjes te boetseren en dan te schilderen. Ik zie graag hondjes en maakte een grote verzameling en omdat ik van kleurtjes houd zijn ze in veel kleurtjes”, aldus Gabrielle. En mama zag dat het goed was. De tentoonstelling is ook op zondag nog te zien.