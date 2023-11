Selectair Penta Reizen (Izegem) is opnieuw het beste reiskantoor van het land

Penta Reizen, dat vorig jaar verhuisde van de Nieuwstraat naar de totaal gerenoveerde iconische villa op de Prins Albertlaan 1, heeft er een boerenjaar op zitten en dat is ook nog eens bekroond met de Travel Award voor beste reiskantoor van het land.

Het is TravMagazine BeLux, het grootste reismagazine van het land, dat jaarlijks de Travel Awards uitreikt. Tussen grote namen als TUI en Brussel Airlines ook de naam van Penta Reizen bij de winnaars. De prijzen werden uitgereikt in Skyhall van de Brussels Airport. De Izegemse reiskantoor won eerder al de prijs in 2007, nu haalt het opnieuw een Oscar in de reisindustrie binnen. Pieter Demuynck is uiteraard in de wolken. “Mijn ouders hebben de zaak in 1981 gesticht, zelf ben ik in 2006 in de zaak gekomen. Toen waren mijn ouders er ook nog, nu ben ik de enige aandeelhouder”, zegt Pieter Demuynck die deel uitmaakt van een team van negen medewerkers.

Kantoor blijft groeien

2023 was een belangrijk jaar voor Penta Reizen. “Eerst misschien eens aanstippen dat wij de covid-periode goed verteerd hebben. En de tijd die ik toen had, heb ik gebruikt om nieuwe plannen te maken. De mensen die voor corona bij ons waren, zijn ook aan boord gebleven. Uitzonderlijk, want onze sector kende een verloop van 30 procent mensen die uit de branche zijn gestapt in die periode. Ondertussen hebben we ook twee extra krachten aangeworven, die mensen zetten zich voor in voor Penta’s USA wat we dus gelanceerd hebben. We stonden al bekend als Amerika-specialist, maar onze producten verkopen we nu ook in andere kantoren.”

Er was niet enkel die nieuwe tak bij Penta Reizen, de verhuizing naar de Prins Albertlaan zorgde ook voor een extra boost. Vlakbij het station, met voldoende parking voor de deur en vooral ook in een na de renovatie prachtig pand dat vroeger bekend stond als horecazaak. “Dit is natuurlijk ook een enorme troef. Daarom ook dat ik ons niet kansloos achtte om de Travel Award in de wacht te slepen. Daarvoor moet je zelf kandidaat stellen. Men kijkt uiteraard naar de klantentevredenheid, maar ook of je financieel alles op orde hebt. Maar we hebben natuurlijk veel te danken aan ons sterk team én onze klanten.”

Deze prijs is uiteraard ook mooi voor het prestige van het kantoor, zowel naar leveranciers als naar de klanten toe. “Het is iets waarmee we kunnen uitpakken. De trofee heeft hier al een plaatsje gekregen in de entree van ons kantoor waar we straks in december exact een jaar zullen huizen.”