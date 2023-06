Segway Tours ziet concessie verlengd met 10 jaar

De Brugse familie Wentein, ook al jarenlang bekend als koetsiers, mag van Stad Brugge nog 10 jaar langer met tweewielige ‘segways’ gidsbeurten in de stad aanbieden. Dat maakt Mark Wentein bekend in nieuwe uitvalsbasis Historium op de Markt.

Voor wie niet bekend is met het concept Segway: het gaat hier om een elektronisch aangedreven, zelfbalancerend eenpersoons vervoermiddel op twee wielen. Het toestel werd uitgevonden door de Amerikaanse uitvinder en ondernemer Dean Kamen en wordt sinds december 2001 geproduceerd door de Amerikaanse firma Segway Inc. De fabrikant kondigde in juni 2020 echter aan de productie te staken. Toch zie je, zeker ook in Brugge, nog heel wat Segways opduiken in de stad. Zoals de Segway City Tours Brugge, een exploitatie van de familie Wentein, die ook sterk actief is in de branche van de toeristenkoetsen. “Het verhaal van Segway in Brugge begon zo’n zestien jaar geleden, maar toen was er nog niet veel regulering rond. Gaandeweg is er samen met de stad en ook hogere overheden dan toch een regelgevend kader gekomen”, vertelt Mark Wentein. “De Segway wordt in Brugge nu specifiek gebruikt als middel bij gidsbeurten, voor mensen die op een vlotte manier toch een groot deel van de stad willen zien.” Aanvankelijk had Segway City Tours een eerder kleine ruimte in de Sint-Jakobstraat als uitvalsbasis, en was langere tijd de site van het Oud Sint-Jan het vertrekpunt. “Maar na de coronacrisis is er daar quasi niets van activiteit nog terug opgestart. We zagen er nauwelijks nog volk”, legt Mark uit. “Vandaar dat ik een goed jaar geleden mijn oog liet vallen op de binnenkoer van het Historium hier op de Markt, als uitvalsbasis. Gelukkig konden we al vlug tot een overeenkomst komen. Het stemt me overigens ook heel tevreden dat het stadsbestuur de concessie om gidsbeurten met de Segway aan te bieden recent met tien jaar verlengt.” (PDV)