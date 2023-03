Schilderwerken afgerond: Amandine kan beperkt weer open

De schilderwerken aan de Amandine zijn afgerond. Toch opent het schip wellicht pas in 2025 weer voor het grote publiek. Er zullen enkel nog gegidste rondleidingen aan boord plaatsvinden.

“23 jaar geleden kreeg de Amandine hier een definitieve ligplaats maar er was sindsdien bitter weinig onderhoud aan gebeurd. De weersomstandigheden zorgden er voor dat het schip echt wel een nieuwe laag verf kon gebruiken”, zo schetst burgemeester Bart Tommelein de noodzaak. De werken gingen van start in mei 2022 en werden enkele maanden mooi bedekt met een kunstwerk voor The Crystal Ship.

Sinds eind 2022 is de laatste IJslandvaarder weer zichtbaar en werden ook de tuigage en masten teruggeplaatst. Het Oostendse havendochterbedrijf Multitech zandstraalde, laste en gaf drie lagen verf: een werk dat ettelijke maanden in beslag nam.

Deel van geschiedenis

“Daardoor zijn we weer goed voor 15 jaar”, luidde het. Het werk kostte 400.000 euro en je verwacht dat mits enkele kleine onderhouds- en herschilderwerken er voor het schip zelf de komende jaren geen grote kosten meer zullen zijn. Bart Tommelein stelde terecht: “Dankzij deze werken krijgt de Amandine weer de uitstraling die het verdient. Het schip toont een deel van de geschiedenis van onze stad en ligt op een heel druk bezochte plaats.”

Volgens de stad werden zowel de buiten- als binnenzijde onder handen genomen. Onder de waterlijn bevond zich ook een museum. Met een film over de IJslandvaart, maquettes, memorabilia en een klein museum dat ook wel zijn beste tijd heeft gehad.

Het regent binnen

In de romp van het schip is nog te zien hoe men aan boord leefde. Het museum werd in de eerste lockdown gesloten en de meest waardevolle stukken werden in veiligheid gebracht. Momenteel wordt een aantal stukken hersteld, maar grote kosten gebeuren daar niet meer aan. Het regent immers binnen en met een nieuwe invulling wordt gewacht tot alles hersteld is. “Op dit moment is het niet verantwoord om geld te vragen voor wat er te zien is”, zegt een betrokkene.

Er komt ooit wel nog een invulling van het museum, maar wat er komt is nu nog niet duidelijk. “We zijn nu bezig met een visienota”, luidt het in stadskringen. En daarna moet er nog geld gezocht worden en moeten de werken nog gegund worden.

Permanent museum

Burgemeester Bart Tommelein geeft toe: “Er is op dit moment geen rendabel businessmodel om dit museum elke dag open te houden. Uiteraard willen we het wel nog toegankelijk maken voor groepen.” Er zullen binnenkort groepsbezoeken mogelijk zijn onder begeleiding van gidsenkring Lange Nelle, maar geen individuele bezoeken.

“Ik zou graag van de geschiedenis van de IJslandvaart een permanent museum maken waar iedereen zomaar binnen kan”, zegt Tommelein. Maar hij tempert : “We hebben heel wat uitdagingen in deze stad die nog moeten gerealiseerd worden. En het budget is redelijk beperkt. Er zijn in de stad enkele noodzakelijke infrastructuurwerken en we zullen moeten kijken of er nog budget over is voor de Amandine. En als dat niet het geval is, wordt dat iets wat we de volgende legislatuur verder moeten afwerken.” Site-verantwoordelijke Sam Lauwers (Toerisme Oostende) : “We zoeken nog een aantal vrijwilligers die willen instaan voor het dagelijks onderhoud. Men kan contact opnemen met Toerisme Oostende.”