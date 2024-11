Roeselare in wintergloed: burgemeester Declercq geeft startschot voor feestelijke kerstperiode vol licht, muziek en sfeer

Met een druk op de knop werd vrijdagavond op het Stationsplein in Roeselare de kerstverlichting aangestoken en begon voor de horeca op het plein en in de chalets een drukke eindejaarsperiode. Volgende week gaat de opbouw van de schaatspiste en de Radio 2-studio op de Grote Markt van start.

Er is op geen kerstlichtje gekeken bij de aankleding van het Stationsplein. Ook de winkelstraten en de Grote Markt baden sinds vrijdagavond in het milieuvriendelijke licht van duizenden ledlampjes. Het was burgemeester Kris Declercq die met een druk op de knop het plein, de chalets en het reuzenrad in wintergloed zette.

Het was meteen de start van een goed gevuld kerstprogramma dat werd uitgewerkt door de vzw Shopping en Centrum Roeselare. Blikvanger wordt de studio van Radio 2 op de Grote Markt. Benjamien Schollaert verheugt zich alvast op de komst van zijn collega’s naar Roeselare. “We hebben warme herinneringen aan onze passage hier twee jaar geleden en dit jaar gaan we nog een stapje verder. Vanaf 9 december starten we met de live uitzendingen en gratis concerten. Onder andere Xavier Taveirne met Win Win en het voormiddagprogramma met Ann en Daan gaan live vanuit de studio naast het Wintercafé op de Grote Markt. Ook het regionale middagprogramma en Radio2 Spits gaan live vanuit Roeselare. Zelf draai ik voor jullie ’s namiddags gezellig plaatjes.”

Top 2000

“Op zaterdag kan je de Top 30 beluisteren en tussen kerst en nieuwjaar gaat de Top 2000 live vanop de Grote Markt. Je kan vanaf 4 december trouwens op onze website al je stem uitbrengen om de lijst compleet te maken. Vorig jaar stond Will Tura op één met ‘Eenzaam zonder jou’, benieuwd wie dit jaar wint.”

Bij de vorige radio-uitzendingen zorgden de live optredens telkens voor een grote volkstoeloop. Dat zal dit keer niet anders zijn want onder meer Helmut Lotti, Margriet Hermans en dochter Celien, Bart Kaëll, Garry Hagger, The Starlings, Wim Soutaer, Bart Hermans en onze eigen Christophe Verholle komen naar de markt.

Winterwonderpakket

Uiteraard blijft shoppen het belangrijkste tijdens deze kerstperiode. Wie het beste van Roeselare wil proeven tegen een voordelige prijs kan zich voor 15 euro een winterwonderpakket aanschaffen. Dat is goed voor een schaatsbeurt, een bezoekje aan de bioscoop of een ritje op het reuzenrad met oliebollen en een drankje bij de lokale horeca er bovenop. Je koopt het pakket vanaf 2 december bij het toeristisch onthaal bij KOERS en het blijft geldig van 7 december tot en met 5 januari.

Maar vergeet ook de Santa Run en de verenigingenmarkt in de Zuidstraat niet, of doe een ritje met de kersttrein. Uiteraard wacht de Kerstman op de kinderen in zijn huis op De Munt. Op zaterdag 14 december is er de winterversie van Vlaanderen Zingt met medewerking van Roeselaarse koren.

Zorgeloos de kerstzone in Roeselare bereiken doe je met de bus die gratis rijdt tijdens de drie shoppingweekends. Parkeren doe je tijdens die weekends op en in de centrumparkings voor één euro voor vier uur en 2 euro voor acht uur.