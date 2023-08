Robbe en Hayco houden tweede jaar op rij ‘Glamping La Ferme’ open: Ontstressen in tent tussen de maïs

Sinds 20 juli kan je voor het tweede jaar op rij terecht op Glamping La Ferme, recht tegenover de Lenteakkerstraat 42. Tussen een halve hectare maïs staan er dit jaar niet één, maar wel drie tenten opgesteld. Nieuwigheden zijn onder meer de duidelijke parkeerplaatsen, zichtbare inkom en vaste toiletten nabij een wasbak.

Robbe (20) is de zoon van Koen en Nathalie Depreiter-Plovie uit de Lenteakkerstraat. Hij studeert voor industrieel ingenieur in Gent. Hayco Vansteenkiste (23) woont in Meulebeke en studeerde af richting vastgoed in Gent. Hij zal zich nu verdiepen in EPC- en asbestattesten. Jaren geleden leerden Robbe en Hayco elkaar kennen in het zwembad van Ter Borcht in Meulebeke. Beiden waren lid van de zwemclub, maar via Wout Delmotte uit Meulebeke leerden ze elkaar beter kennen. “Vanaf dag één klikte het tussen ons”, lacht Robbe. De vrienden vertelden aan elkaar hun toekomstdromen.

Na een tijdje besloten ze ook eens samen iets uit te werken. Tijdens de eindejaarsperiode van 2021 kwam voor de eerste keer glamping ter sprake. Ze bekeken filmpjes op YouTube, maar daarna werd het opnieuw stil rond hun samenwerking. “Pas tegen de vakantie begon het opnieuw te kriebelen. We kochten een tent aan, die eerst in de tuin van mijn ouderlijke woning mocht staan, maar daarna gaf papa de goedkeuring om die tussen de maïs te zetten. Vanaf dan kon ons project Glaming La Ferme van start gaan. Op woensdag 20 juli 2022 begonnen we eraan. Vorig jaar hadden we geluk, want het was wekenlang mooi weer, met zelfs warme zomeravonden”, pikt Hayco in.

“Tot we er begin oktober 2022 mee stopten omdat de maïs werd afgedaan, zaten we aan 93% bezetting. Je hoort ons dus niet klagen over ons eerste jaar.”

Drie glampingtenten

Rond 20 juli jongstleden begonnen Robbe en Hayco aan hun tweede jaar ‘Glamping La Ferme’. “We deden meerdere aanpassingen. Vorig jaar moest alles vlug gebeuren. Nu konden we inspelen op wat beter moest. We zorgden voor bordjes met ‘parking’ erop, zodat de mensen bij hun aankomst meteen zien waar ze hun auto kunnen parkeren. We installeerden ook een soort poort met de naam erop, waardoor de mensen ook onmiddellijk weten waar ze de maïs kunnen betreden. Tussen de halve hectare maïs staan er nu drie tenten in plaats van één tent en die worden met pijltjes aangeduid”, zegt Hayco. “Vorig jaar stelden we vast dat de weekends altijd direct waren volgeboekt en dat we veel mensen moesten ontgoochelen. Nu maakten we drie aparte ruimtes in de maïs. Niet bij elkaar, zodat iedereen over voldoende privacy beschikt. Op weekdagen zijn de tenten niet allemaal volgeboekt, maar dat kan nog komen want volgens de weerman is de zomer toch in aantocht. We stapten ook af van het kampeertoilet en beschikken nu over twee vaste toiletten, met in openlucht een wasbak om je handen te wassen. We hebben nu eveneens een eigen website, zodat de mensen rechtstreeks bij ons terecht kunnen voor een boeking. We hoeven ook niet meer telkens alle uitleg te herhalen, want die staat duidelijk vermeld op onze website.”

Robbe knikt, maar zucht: “Dit jaar valt het weer niet mee, toch niet tot vandaag (vrijdag 4 augustus, red.). Vorig jaar was het een topzomer, nu wordt het hopelijk vlug beter. We konden ook niet eerder beginnen, omdat de maïs nog niet hoog genoeg stond.”

Ook leuk bij regenweer

Boek je en regent het die dag, dan annuleer je best toch niet, want ook bij regenweer is het blijkbaar aangenaam vertoeven op Glamping La Ferme. “De regen zorgt ook voor de nodige charme. Er waren hier al mensen die jammer genoeg bij regenweer kwamen overnachten. Ze kwamen af met twijfels, maar gaven nadien toch toe dat het zo leuk was. Blijkbaar zorgen regendruppels op een tent voor een rustgevend gevoel en klinkt dat geluid zelfs wel aangenaam. En neem je plaats in de hot tub (soort jacuzzi, red.), dan zit je in warm water en ben je toch nat. Of het nu regent of niet, nat ben je”, glimlacht Hayco. “De tenten kunnen ook tegen een stootje qua wind en zijn waterdicht. Het enige nadeel bij regenweer is dat barbecueën niet zo plezant is.”

Vorig jaar verwelkomden Robbe en Hayco mensen uit Londen, dit jaar al uit Duitsland. “We werken samen met Airbnb, een app voor reizigers. Je kan op die manier ook een slaapkamer in een woning huren. Die mensen uit Duitsland boekten hier twee overnachtingen. Onze locatie blijft uniek en is ideaal om te ontstressen. Hier valt niets te beleven, je hoort enkel het geruis van de maïs. Zalig toch!”, stipt Robbe aan, die toegaf dat ze dit jaar veel extra investeringen deden, maar dat ze – ook door het slechte weer – wellicht niet uit de kosten zullen geraken. “Maar onze aankopen kunnen enkele jaren meegaan, zoals de houten vloer, matrassen, frigo’s, versieringen…”

Op weekdagen betaal je 150 euro per nacht, in het weekend 180 euro. Info en boekingen: www.glampinglaferme.com.

robbe.depreiter@gmail.com – vansteenkiste.hayco@gmail.com