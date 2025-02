Resto’t Potje Paté in Alveringem heeft nu ook een vakantiewoning: “Nieuwe bestemming voor ons ouderlijk huis”

Nadat de familie Missiaen in 2023 op slechts enkele stappen van de Grote Markt in Ieper een tweede winkeltje met ambachtelijke delicatessen opende, lanceren de uitbaters van resto ’t Potje Paté nu ook een vakantiewoning in Alveringem. Het ouderlijk huis van Joris en Carmen ligt pal naast het restaurant.

’t Potje Paté, de bekende horecazaak met atelier van broer en zus Joris en Carmen Missiaen, heeft er een vakantiewoning bij. Die ligt pal naast het restaurant in de Kaatsspelstraat en is sinds kort te boeken.

Van ouderlijk huis naar vakantiehuis

“Het ouderlijke huis kwam leeg te staan en een nieuwe bestemming drong zich op”, vertelt Carmen van ’t Potje Paté. “Mijn broer en ik kwamen uit bij een vakantiehuis. Er zijn er misschien al heel wat op de streek, maar tijdens het hoogseizoen voel je wel dat ze zo goed als allemaal vol zitten. En het gebeurt ook wel eens dat mensen, die bij ons komen eten, aan ons vragen waar ze eventueel kunnen overnachten, mochten ze in de toekomst met familie of vrienden naar Alveringem terugkeren. Van ons ouderlijk huis een vakantiehuis maken, leek ons alvast een goed idee. De grootste troef van onze vakantiewoning, die tot acht personen te slapen kan leggen, is mijns inziens de handige combinatie van eten, drinken en slapen. En voor wie ’s morgens een vers ontbijt wil, liggen er twee bakkerijen op wandelafstand. Bij ons een breugelmaaltijd afhalen, kan ook perfect. Er is geen tuin aan de woning, enkel een kleine binnenkoer, maar het mooie domein rond het gemeentehuis ligt op wandelafstand en kan dat compenseren.

Bie Jan paté

De naam van de vakantiewoning springt alvast in het oog. ‘Bie Jan paté’ is een verwijzing naar Jan Missiaen, de stichter van het moederbedrijf ‘De Veurn’ Ambachtse’ en tevens de vader van Carmen en Joris. “We wilden de naam doortrekken. Papa werd vroeger in de volksmond immers ook vaak als ‘Jan Paté’ aangesproken. Mensen kunnen online reserveren, maar enkel voor minstens twee nachten”, geeft Carmen nog mee. (AB)

Info: Vakantiehuis ‘Bie Jan Paté’, Kaatsspelstraat 5, Alveringem, info@biejanpaté.be