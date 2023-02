Reservaties voor strandcabines in Zeebrugge gaan op 15 februari in

Terwijl het nog vriest en kraakt, waant het Brugs stadsbestuur zich al in de lente. Want drie Brugse schepenen pakken uit met de volgende boodschap: “De lente staat voor de deur en dat betekent dat de strandcabines binnenkort opnieuw hun plekje op het strand van Zeebrugge krijgen.” Er is plaats voor 470 cabines, de inschrijvingen starten op 15 februari.

Via het digitale reservatiesysteem kunnen de standplaatshouders in één beweging, één van de 470 plaatsen, reserveren en betalen. Het beheer van de reservaties wordt vanaf dit seizoen opgenomen door In&Uit Brugge. “De voorbije jaren stond Cluster Klant hiervoor in”, zegt Pieter Marechal, schepen van klantgerichte dienstverlening.

Uitdaging

In&Uit Brugge is al 18 jaar een trouwe partner van Stad Brugge op vlak van cultuur, recreatie, sport en vrije tijd. Het team heeft intussen heel wat ervaring opgebouwd op het gebied van vrijetijdscommunicatie, reservaties en werken met wachtlijsten.

“Bijgevolg is de verhuur van standplaatsen voor strandcabines in Zeebrugge een mooie uitdaging. Voor deze overdracht kon Stad Brugge geen betere partner vinden. In&Uit zal garant staan voor dezelfde vlotte dienstverlening en neemt de komende weken contact op met de standplaatshouders om de reservaties te laten starten”, vult Franky Demon, voorzitter Brugge Plus, waar In&Uit deel van uitmaakt, aan.

Als Schepen van Zeebrugge kijkt Mieke Hoste alvast reikhalzend uit naar het nieuwe badseizoen in Zeebrugge: “Er zal weer heel wat te beleven zijn. Er is voor elk wat wils! Zowel voor de sportliefhebber, de strandbargenieter, de festivalganger, de filmbewonderaar, voor gezinsuitstapjes, maar zeker ook voor de strandcabinehouder. Want hoe heerlijk kan het bijvoorbeeld zijn om op een zwoele zomeravond met je voeten in het zand aan je cabine te genieten van de zonsondergang op ons prachtige strand.”

Enig minpunt: geen festival Live is Live meer in Zeebrugge, dat verhuist naar Antwerpen. Wel nog WeCanDance en Bomboclat.

In fasen

Reservaties voor strandcabines starten op 15 februari en zullen gefaseerd verlopen. De prijzen voor de huur van de strandcabines blijven ongewijzigd. Tussen 1 april en 31 mei 2023 mogen de cabines opgebouwd worden.