Renners Deceuninck – Quick-Step zetten Ieper op de kaart als wielerstad

De stad Ieper gaat een verbintenis aan met de wielerploeg Deceuninck-Quick-Step om het meerdaagse fietstoerisme voor sportieve fietsers in de kijker te plaatsen. Renners van de ploeg gaan onder meer te zien zijn in een promotiefilmpje.

De stad Ieper zal samen met enkele renners van de wielerploeg Deceuninck-Quick-Step een videoschoot maken, bedoeld om de fietsroutes die de Westhoek te bieden heeft in de kijker te plaatsen.

Ook overnachten

“We willen niet enkel de recreatieve fietser naar onze regio lokken, maar ook de sportievelingen”, zegt schepen Diego Desmadryl (Open Ieper). De stad Ieper en het wielerteam tekenden een overeenkomst voor een jaar. “Naast de videofilm werken we andere communicatieacties uit. Het is de bedoeling om fietsers naar hier te halen, niet enkel om hier te komen fietsen, maar ook om te overnachten. Het materiaal zal worden gedeeld op onze sociale media, maar ook op die van het wielerteam. Die bereiken heel wat meer volgers, wat natuurlijk mooi meegenomen is.”

Ieper-Wevelgem

“Onze ploeg zal het fietstoerisme in Ieper helpen promoten omdat wij geloven dat deze overeenkomst perfect past bij onze waarden”, zegt Patrick Lefevere, CEO van Deceuninck-Quick-Step. “Ieper is een prachtige stad om te fietsen en onze renners kennen de wegen goed. De stad investeert in onze sport met bijvoorbeeld de start van Gent-Wevelgem, die voor mijn part gerust Ieper-Wevelgem mag heten.”

In het promotiemateriaal dat met de stad Ieper wordt uitgewerkt, zal de naam Deceuninck niet meer te zien zijn. De wielerploeg heet vanaf 1 januari volgend jaar immers Quick-Step Alpha Vinyl. Deceuninck verlaat eind dit jaar het team.