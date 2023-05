Redders Knokke-Heist bijten de spits af in het nieuwe strandseizoen

Wie zin heeft in een frisse duik moet dit weekend naar Knokke-Heist afzakken. De strandredders van de kustgemeente staan als eerste in het nieuwe seizoen paraat. Andere badplaatsen volgen in de loop van deze meimaand.

Bij amper 13 graden werd het vanmorgen wel een erg frisse duik. Bij het Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) raden ze een duik in de zee wegens te koude temperatuur nog af. Ongeoefende zwemmers kunnen zo in de problemen komen.

Andere badplaatsen volgen later. Blankenberge voorziet strandredders vanaf het weekend van 13 mei. De Haan, Oostende, Nieuwpoort en Koksijde volgen vanaf 18 mei met Hemelvaart. Bredene, De Panne, Middelkerke en Zeebrugge gaan pas open in juni.

(DM)