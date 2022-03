Provinciedomein Atlantikwall Raversyde in Oostende heropent

Met een nieuwe naam en expo slaat het provinciedomein Atlantikwall Raversyde in Oostende op zaterdag 12 en zondag 13 maart opnieuw haar deuren open voor het publiek. Tijdens het openingsweekend staan heel wat activiteiten op het programma.

In 1922 verscheen de dichtbundel Bezette Stad van Paul van Ostaijen. Met beroemde gedichten als ‘Music Hall’ (Boem Paukeslag!) en ‘Zeppelin’ werd hij een inspiratiebron voor avant-gardekunstenaars. Vijf jonge kunstenaars, Jens Meijen, Shamisa Debroey, Lisette Ma Neza, Maja Ajmia Yde Zellama en Younes van den Broeck gaan na hoe actueel de bundel nog is en maakten er hun eigen werk van.

De reizende installatie ‘Boem Paukeslag: Bezette Stad x 5’’ is een project van het Letterenhuis i.s.m. Bibliotheek Hasselt-Limburg en Vlaams-Nederlands Huis de Buren en is tussen 12 maart tot 13 november 2022 te zien in Atlantikwall Raversyde. De expo is inbegrepen in de prijs van het toegangsticket voor Atlantikwall Raversyde.

Openingsweekend

Naast de opening van de expo staat er op zaterdag 12 en zondag 13 maart heel wat op het programma. In openlucht geven gidsen uitleg over het leven in Batterij Aachen (WO I) en Batterij Saltzwedel-neu (WO II). Kunstenaar Younes van den Broeck, alias Spitler, geeft tijdens het weekend een aantal performances en workshops graffiti (telkens om 14.30u.). Inschrijven hiervoor is nodig en kan via de website: www.raversyde.be.

Anno 1945

De middeleeuwse huisjes van ANNO 1465 zullen tijdens het openingsweekend bewoond worden door Living History Group Tartes et Bastons. Verhalenverteller Marinus Kalkman dompelt de bezoeker onder in de poëzie van de middeleeuwen. I.s.m. Letterenhuis, Tartes et Bastons en De Lange Nelle vzw.

Anno 1945 gaat dit jaar niet meer open voor individuele bezoekers. Scholen en groepen kunnen wel nog terecht in de middeleeuwse huizen voor een aangepast pakket met gids of animator. Voor individuele bezoekers zullen de middeleeuwse huizen nog toegankelijk zijn tijdens een aantal evenementen, bv. openingsweekend, Middeleeuwse weekend. Ondertussen wordt er gewerkt aan een nieuw concept voor individuele bezoekers (pas klaar binnen een paar jaar), en zal het gebouw verbouwd worden tot backoffice en kenniscentrum.

Nieuwe naam

Het provinciedomein telt heel wat kwaliteiten. Groen gaat er hand in hand met erfgoed en geschiedenis. Op de site kunnen bezoekers een tijdreis maken door verschillende eeuwen. Al deze kwaliteiten worden voortaan gebundeld in de nieuwe naam: provinciedomein Atlantikwall Raversyde. Nieuwpoortsesteenweg 636 in Oostende (inkom 8 euro (volwassene); 6 euro (verminderd tarief); kinderen onder 13 jaar gratis.