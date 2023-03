Provinciedomein Atlantikwall Raversyde heropent deuren met expo ‘Oorlog in animatie’

Op zaterdag 11 maart opent het provinciedomein Atlantikwall Raversyde na de winterpauze opnieuw haar deuren. Gepaard met de heropening is er een nieuwe expo ‘Oorlog in animatie’, waarbij animatiefilmmakers in de bunkers hun eigen visie op de oorlog brengen. De kersverse winnaar van een prestigieuze European Heritage / Europa nostra Award (WO I) heeft verder een uitgebreid programma klaar voor het komende jaar.

Animatiefilmmakers brengen elk op hun eigen manier oorlog in beeld. In de bunkers van Atlantikwall Raversyde ontdekken bezoekers kortfilms van Raoul Servais, Roman Klochkov en Leonid Tyvoniuk. De film ‘Sirene’ (2022), van de Oekraïense filmmaker Leonid Tyvoniuk, richt zich op kinderen en is uiterst actueel. Het filmpje toont kinderen wat te doen bij een bomalarm. De expo loopt nog tot en met 12 november.

Andere activiteiten

In het park van het provinciedomein is er tot midden mei ‘ONDER WATER. ERFGOED IN DE NOORDZEE’, een fototentoonstelling over wrakken in de Noordzee. Later op het jaar volgt er nog een fototentoonstelling over Prins Karel, die 40 jaar geleden overleed. Atlantikwall Raversyde zet de bekendste bewoner van het domein met deze expo dan ook extra in de kijker dit jaar. Het thema zal ook centraal staan tijdens allerlei andere evenementen.

Tussen 11 maart en 16 april is de fototentoonstelling Scherp Gesteld te zien in het provinciedomein. Dit is een expo met de mooiste foto’s uit de gelijknamige fotowedstrijd die de Provincie in 2021 organiseerde.

Op 3 juni volgt een nieuwe editie van ‘Smakelijk Raversyde’.

Verder is er ook nog de gratis speurtocht voor kinderen Op Tijdreis in het natuurpark, die start aan de parking van ANNO 1465. De Escape Enigma en de familiezoektocht ‘Ruiken’ (Vlieg) zijn onderdeel van het aanbod binnen de betaalde zone van de Atlantikwall Raversyde.

ANNO 1465

Omwille van verbouwingen blijft het archeologisch museum ANNO 1465 ook dit jaar gesloten voor het publiek. Groepen en scholen kunnen er wel nog terecht na reservatie.

Alle info over de activiteiten en het provinciedomein via raversyde.be.