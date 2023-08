Politie bereidt zich voor op eventuele toestroom van frigoboxtoeristen naar Knokke-Heist door ludiek Facebookevent

De politiezone Damme en Knokke-Heist bereidt zich voor op een eventuele toestroom van frigoboxtoeristen dit weekend. Dit komt door het ludieke evenement op Facebook ‘Met korte broek en frigobox naar Knokke’, naar aanleiding van het virale filmpje van de Nederlandse krant De Telegraaf, waar enkele dames hun beklag doen daarover. “Het laatste weekend van augustus is net al heel druk voor ons met verschillende evenementen. Dus we hopen dat het ludiek en kleinschalig blijft”, zegt korpschef Steve Desmet.

Het facebookevent om op zaterdag 26 augustus in korte broek met een frigobox af te zakken naar Knokke-Heist heeft al meer dan 45.000 geïnteresseerden op de teller staan. Het evenement kwam er na een reportage van de Nederlandse krant De Telegraaf naar aanleiding van het succes van de televisiereeks Knokke Off. Twee dames doen in de video, die daarna viraal ging, hun beklag over toeristen die met frigoboxen en in korte broek naar Knokke-Heist afzakken.

“We zien dat het heel erg leeft op sociale media, dus we kunnen dit natuurlijk niet negeren”, zegt korpschef Steve Desmet. “Het laatste weekend van augustus is nu net al heel druk voor ons met verschillende evenementen, zoals zaterdag is de laatste avond van het Vuurwerkfestival. Dus het is niet evident dat dit er nu ook bijkomt.”

Afwachten

Voor de politie wordt het vooral afwachten tot zaterdag zelf. “Bij het korps weten we ook wel dat het om een ludiek evenement gaat zonder specifiek tijdstip of locatie. Dus het is moeilijk om in te schatten hoeveel mensen er nu echt met een frigobox naar hier zullen afzakken. We hopen dat er niet veel rond te doen is en dat mensen gewoon voor de fun naar hier komen. Maar sowieso zullen we ons wel voorbereiden en zal er extra personeel en middelen zijn specifiek aan het strand.”

“Het is moeilijk in te schatten of er veel mensen op zouden afkomen, maar we zullen toch extra aanwezig zijn aan het strand”

“We begrijpen dat zo’n ludiek evenement leuk is, maar het mag niet voor hinder zorgen of escaleren. Zaterdag zullen we de hele situatie sowieso blijven monitoren”, stelt Desmet. “We zijn als kustgemeente altijd op alles voorbereid. Morgen zullen we nog eens specifiek de situatie bespreken op het politiecollege”, vertelt burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen). (Lees verder onder de foto)

Blote buikenverbod

“Sowieso is het verboden om in de straten en het centrum van Knokke-Heist rond te lopen in bloot bovenlijf of zwemkledij”, gaat De Groote verder. “Daar staat een GAS-boete op. Op de dijk en het strand mag dat dan weer wel. Dat is gewoon een kwestie van etiquette, hygiëne en respect voor elkaar. Daarnaast is iedereen welkom, korte of lange broek maakt niet uit.”

“Het is al jaren verboden om in zwemkledij of bloot bovenlijf door de straten van Knokke-Heist te lopen. Op de dijk en het strand mag het wel”

“Zo’n evenement is altijd wat speciaal, want voor grote echte evenementen is er normaal een aanvraag nodig. Wij zien het natuurlijk niet als serieus en als het zo blijft, hebben we daar geen probleem mee. Zolang men zich houdt aan de regels, die er zijn. Ik zit zelf ook in mijn korte broek op het strand of op terras”, geeft De Groote toe. “Maar we zouden niet willen dat door het evenement de korte broek en frigobox op den duur vermengd worden met de regels, die er zijn”, vult korpschef Desmet aan.

Steun lokale economie

Volgens burgemeester De Groote is het filmpje waar het eerst allemaal om draaide, zijn eigen leven gaan leiden. “Iedereen uit Knokke-Heist weet dat die twee dames een zwemshort bedoelden en niet zomaar een korte broek. Het was ook duidelijk dat Nederlands niet hun moedertaal is.”

“Frigoboxen zijn niet erg, maar profiteer liever eens van de lokale handelaars of horecazaken”

“Frigoboxen zijn natuurlijk ook niet erg, maar we moeten de lokale economie en handelaars zoveel mogelijk steunen. Er zijn hier zoveel goede handelszaken, waar mensen iets kunnen kopen of iets kunnen gaan eten. Ik zou alle toeristen eerder oproepen om in korte broek daarvan te komen profiteren en bijvoorbeeld eens langs te gaan bij een strandbar voor een drankje”, besluit De Groote.

Of er uiteindelijk veel frigoboxtoeristen in korte broek zullen afzakken naar Knokke-Heist is twijfelachtig, maar het wordt toch uitkijken naar zaterdag 26 augustus…