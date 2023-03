Plopsaland De Panne wordt rookvrij

Het pretpark Plopsaland De Panne is vanaf nu zaterdag 1 april rookvrij. In het park zelf worden er wel vijf rookzones ingericht, waar ouders terecht kunnen indien ze nood hebben aan een sigaret. De nieuwe regeling geldt ook voor Plopsa Coo in de Belgische Ardennen. Dat meldt Plopsa donderdag. Daarmee is Plopsaland het eerste pretpark dat officieel een rookverbod invoert.

Eind vorig jaar liet de federale regering weten dat ze in kader van het tabaksplan tegen 2025 een rookverbod zouden willen invoeren in plaatsen waar veel kinderen samen komen, zoals onder andere attractieparken. Plopsa bleeft niet bij de pakken zitten en besliste daarom om nu al een rookverbod in te voeren.

Rookzones

“We zijn blij dat de regering dit initiatief heeft genomen. Als pretpark hebben we dan toch even stil gestaan om te kijken hoe we die regels ook effectief afdwingbaar kunnen maken voor onze bezoekers. We kunnen moeilijk overal in het park rondlopen en mensen op de vingers tikken”, zegt parkmanager Wim Wauters. Dat haalde ook ex-CEO Steve Van den Kerkhof enkele maanden geleden bij het voorstel aan.

“In het pretpark in De Panne komen er vijf afgebakende rookzones”

“Daarom kwamen we met het idee om rookzones in te richten. In die zones mogen mensen dan wel roken. De locaties zullen uitdrukkelijk op de parkplannen aangeduid staan en ook op de plaats zelf zal het gesignaleerd worden.” In Plopsaland De Panne zullen er vijf afgebakende rookzones komen, waar bezoekers ongestoord kunnen roken.