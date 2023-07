Plopsaland De Panne krabbelt terug en verlaagt dan toch de prijzen van snacks en dranken

De meeste pretparken verhoogden dit jaar hun prijzen, zo ook Plopsaland De Panne. Maar daar krabbelen ze nu toch deels wat van terug. Onlangs besliste het pretpark om de prijzen voor hun snacks en dranken te verminderen. “Gemiddeld hebben we de prijzen in onze horeca 1,5 euro verlaagd. We weten dat het leven duur is en we willen ons pretpark toegankelijk houden voor de gezinnen en families, die langskomen”, vertelt woordvoerster Sofie Loy.

“We willen de prijs dragelijk houden voor de families, die bij ons willen langskomen”

“We beseffen met het bestuur van Plopsaland dat het leven al heel duur is. En we willen dat onze pretparken, dus ook op andere vestigingen toegankelijk blijven voor iedereen. Daarom willen we de prijs dragelijk houden voor de families, die langskomen.”

Afhankelijk van verkooppunt

Hoeveel je exact voor een snack of drank betaalt is natuurlijk afhankelijk van horecapunt tot horecapunt. De prijs van een frikandelmenu werd verlaagd van 12,99 naar 9,5 euro, voor een bitterbalmenu van 13,5 euro naar 9,99 en voor een chicken nugget menu van 13,5 naar 10,99 euro. Het goedkoopste menu van de Pizza Hut kost je nu 13,99 euro in plaats van 15,99. En de menuprijzen voor de Viking Grill zakken ook drie euro van oorspronkelijk 17,99 naar 14,99 euro.

Ook de losse snacks in het park worden iets goedkoper. Voor een braadworst, panini of een broodje betaal je nu een euro minder. Het menu ervan wordt zelfs anderhalve euro goedkoper. Een worstenbroodje kost je een halve euro minder en als je er een menu van neemt, ligt de prijs twee euro lager. Een croissant, chocoladekoek of boule de berlin wordt een euro goedkoper en een rijsttaartje een halve euro.

Voor een flesje water (0,33l) betaal je nu 1,99 euro in plaats van 3,5. De prijs van een flesje Aquarius of Minute Maid is met een euro verlaagd. Let op deze prijs is wel zonder statiegeld. En een koffie, espresso of cappuccino kost je ongeveer 75 cent minder dan voorheen.