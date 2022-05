Pleziervaart op de Noordzee is minder duur en wordt steeds populairder

Vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne lanceert een campagne ter promotie van de pleziervaart. In de maand mei zetten Wind en Watersport Vlaanderen (WWSV), de watersportclubs en Sport Vlaanderen de pleziervaart in de kijker met de slogan #Samenhetwaterop. De aftrap vond plaats in Nieuwpoort. Deze sport en vrijetijdsbesteding is wat minder duur en wordt steeds populairder.

Ondanks de coronacrisis bleef het aantal pleziervaarders op onze Noordzee de voorbije jaren groeien. Het succes van zeiliconen als Emma Plasschaert, de democratisering van de sector en de vernieuwde regelgeving droegen daartoe bij. Als we vergelijken met onze buurlanden, is er nog heel wat groeimarge mogelijk.

Uit cijfers van Wind en Watersport Vlaanderen blijkt dat er in 2021 meer pleziervaarders waren in ons land dan ooit. Zo steeg het aantal WWSV-leden van 25.800 in 2017 tot 28.898 in 2021. Maar in Nederland ligt het percentage pleziervaarders verhoudingsgewijs meer dan twintig keer zo hoog.

Watersporticonen

De groeiende populariteit van de pleziervaart in al haar vormen heeft verschillende oorzaken. De populariteit van Belgische watersporticonen als Evi Van Acker, Emma Plasschaert en recent het Olympische duo Isaura Maenhout en Anouk Geurts, spoort veel jongeren aan om in hun voetsporen te treden.

Door de democratisering van de sport en de clubs wordt ook een breder doelpubliek aangesproken. Er werd de voorbije jaren ook een gefaseerde hervorming van de regelgeving omtrent pleziervaart doorgevoerd in overleg met de sector. Het maakte de pleziervaart toegankelijker, veiliger en moderner.

Goedkoper

Zo werd de registratie van pleziervaartuigen goedkoper gemaakt voor iedereen. De retributie is gedaald van 150 euro naar 53 euro en zelfs tot 32 euro voor de kleinzeilerij. Jeugdverenigingen zijn volledig vrijgesteld van deze registratiekosten voor hun oudere vaartuigen.

Bovendien vallen begeleidingsboten van clubs niet langer onder de noemer ‘beroepsmatig gebruik’. Hierdoor vervalt voor clubs de keuringkost van minstens 400 euro per boot. Het zijn maatregelen die erop gericht zijn om iedereen de kans te geven om te proeven van de pleziervaart en jongeren er warm voor te maken.

Veiliger

Daarnaast werd er gewerkt aan een veiligere pleziervaart. De Belgische Noordzee is een van de drukste vaarroutes ter wereld en er worden heel wat activiteiten op gecombineerd. Om erop toe te zien dat pleziervaarders hun boot te allen tijde volledig onder controle hebben werden de regels voor het verkrijgen van een vaarbrevet sinds 1 juli 2021 aangepast.

Er werd een modulair traject ingevoerd zodat de pleziervaarder stap voor stap de nodige competenties kan opbouwen. Er werd ook een praktijktest ingevoerd die kandidaten test op bepaalde vaardigheden en praktische kennis. Hierdoor zijn pleziervaarders beter voorbereid vooraleer ze effectief het water opgaan.

De praktijktests worden afgenomen in de 33 erkende praktijktestcentra in ons land. Op vraag van de sector voorzag minister Van Quickenborne ook de mogelijkheid van het ervaringsattest voor personen voldoende ervaring kunnen aantonen.

App

Tot slot werd ook gewerkt aan de modernisering van de regelgeving. De versnipperde wetgeving werd gebundeld in één Koninklijk Besluit. Daarbij werden de verschillende regels en procedures vereenvoudigd, gemoderniseerd en de uitrol gedigitaliseerd. Minister Van Quickenborne werkt nu aan de creatie van een app voor de pleziervaart waarop de gebruikers alle nodige en nuttige informatie kunnen terugvinden.

Om meer mensen kennis te laten maken met de pleziervaart werd op initiatief van de minister een campagne uitgewerkt die in de maand mei de pleziervaart in al haar vormen in de kijker zet. Dit gebeur is samenwerking met Wind en Watersport Vlaanderen (WWSV), de watersportclubs en Sport Vlaanderen onder de slogan #SamenHetWaterOp.

Evenementen

Overal langs de kust én in het binnenland worden evenementen georganiseerd, telkens gratis of aan een spotprijs. Altijd al eens willen surfen, zeilen, suppen of zeilwagenrijden? Dan is de maand van de pleziervaart de uitgelezen kans. Er is voor elk wat wils met een programma waar jong en oud hun gading in kunnen vinden.

Ook mensen met een beperking kunnen het water op, want heel wat clubs hebben een actieve werking voor G-sporters. Samen met alle partners gaf minister Van Quickenborne op zee het startschot voor de campagne met een scheepshoorn….

Info: www.watersportdag.be