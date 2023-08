Pierre neemt je mee in zijn gerestaureerde Watson: “Unieke beleving op zee”

Blankenberge heeft er een nieuwe maritieme attractie bij: Pierre Fourier (66) voer vandaag met zijn gerestaureerde reddingsboot een eerste keer uit met passagiers. Hij liet de schuit – een originele Watson 46.9 – een zestal jaar geleden overkomen uit Wales.

“Boten zijn altijd al een passie van me geweest”, zegt de thuisverpleger op rust. “Als kind kwam ik me hier dikwijls vergapen in de jachthaven, later kocht ik met mijn eerste zuurverdiende spaarcenten zelf een klein zeilbootje waarmee ik dan ’t Kanaal overstak. Eenmaal in Engeland, bleef ik daar plakken in de pubs”, glimlacht Pierre. Maar zijn ultieme droom was een Watson. “Ik heb dit type reddingsboot altijd al fantastisch gevonden. De Watson 46.9 is erg Spartaans uitgerust, en al zeker niet geschikt voor mensen met claustrofobie. Maar geen enkele andere boot is zo geraffineerd als deze. Dit is de Rolls-Royce onder de reddingsboten”, klinkt het.

Ook de machinekamer is volgens Pierre een pareltje. “Er steekt genoeg power in om een schip van 15.000 ton van de klippen te trekken. En dit exemplaar was nog in originele staat. Altijd perfect onderhouden.” Pierre telde er destijds zo’n 25.000 euro voor neer. Een koopje, meent hij. “Van dit model zijn er ook maar 28 gemaakt en dit was de laatste van de serie, waardoor de kinderziektes eruit waren. Leuk detail, is dat we evenveel jaartjes op de teller hebben: hij werd in mijn geboortejaar ‘57 in de vaart genomen. Ik heb hier aan boord nog ergens de doopspeech liggen”, aldus Pierre.

Zijn Watson heeft een heroïsch verleden: de schuit haalde maar liefst 73 drenkelingen uit zee. “Watsons hebben de reputatie onzinkbaar te zijn”, knipoogt Pierre. Voor 35 euro kan je een uurtje met de Jozef De Waey mee op zee. “We nemen telkens zes tot acht passagiers mee en vertrekken vanaf het havenkantoor RSYB, op de landtong tussen de havens. Een unieke ervaring want er vaart er bij ons maar eentje rond zoals deze”, aldus Pierre. Van die 35 euro gaan er telkens vijf naar de restauratie van een andere Watson die momenteel gerestaureerd wordt in Oostende (https://www.watson-reddingboot3.be/). Voor afvaarten bel naar 0485 39 07 25.