Peter en Lena nemen na tien jaar afscheid van Huisje van Majutte

Peter Gadeyne (60) en Lena Beernaert (65) zijn bezig aan hun laatste uren in Huisje Van Majutte in Blankenberge. Tien jaar lang zetten ze het museumcafeetje bij binnen- en buitenlandse toeristen op de kaart. “We hebben hier samen met onze klanten mooie tijden beleefd.”

Duizenden bezoekers vonden de voorbije jaren de weg naar het huisje van Pé Majutte in de Breydelstraat. Peter en zijn vrouw Lena kochten het begin 2015, om een jaar later de deuren open te gooien voor het grote publiek.

“Iedereen verklaarde ons gek destijds”, glimlacht Peter. “Behalve onze kinderen: die vonden het meteen een super idee. Hoe dan ook, Lena en ik hadden nooit gedacht dat het zulke dimensies zou aannemen. Zowat de halve wereld kwam hier de afgelopen tien jaar over de vloer.”

Emotionele week

Het is al een emotionele week geweest voor het koppel. “Iedereen wil nog eens afscheid komen nemen”, zegt Lena. “Zelf beseffen we nog niet zo goed dat het gedaan is, maar als we straks voor de allerlaatste keer de deur achter ons dichttrekken, zal er waarschijnlijk wel een traantje vloeien. We hebben hier samen met onze klanten mooie tijden beleefd.”

Ook voor Peter, die in de afgelopen tien jaar wel honderden keren de vertelling van het bekende vissershuisje deed, voelt het dubbel. “Geen idee wat we vandaag nog mogen verwachten… We laten ’t allemaal een beetje op ons afkomen”, klinkt het.

Nieuwe eigenaars

In de paasvakantie nemen de nieuwe eigenaars, Luc Fourier en zijn vrouw Charlotte Kyndt, er hun doorstart. “Morgen, zondag komen we nog met het volledige gezin afscheid nemen van het huisje en staan we voor de opkuis. Daarna volgt de overdracht van de sleutels”, vertelt Peter.

“We hebben een goed gevoel bij Luc en Charlotte. Ik hoop dat ze er, zoals wij destijds, in slagen om hier hun eigen stempel te zetten.” Voor Peter en Lena breken nu mooie tijden aan. “Onze camper staat al klaar; Scandinavië lonkt”, knipoogt Peter.