Paasfoor komt eraan! Met nieuwe attractie The Hurricane op eenmalige terugkeer van parking Broel

Van donderdag 17 april tot en met zondag 4 mei zijn onze Kortrijkse straten en pleinen opnieuw gevuld met heerlijke lekkernijen, kleurrijke kraampjes en opwindende attracties. Dankzij extra locaties waaronder parking Broel verwelkomt De Paasfoor 144 attracties, 10 meer dan vorig jaar.

Traditioneel wordt de Paasfoor geopend op Witte Donderdag. “Daardoor vindt de Paasfoor grotendeels buiten de paasvakantie plaats, die loopt tot maandag 21 april. De voorbije jaren viel dat redelijk samen, maar dit jaar is het anders. Het openingsweekend zal voor de foorkramers belangrijk zijn. Daarnaast valt 1 mei op een donderdag en maken veel mensen de brug. Dat wordt ook een belangrijk weekend”, vertelt schepen van Foren Wouter Allijns.

“Anderzijds hoorde ik ook al een forain zeggen dat het niet samenvallen met de vakantie een voordeel kan zijn. Velen gaan op vakantie en de dagen zijn voor hen ook beter in te schatten qua drukte.” De Paasfoor wordt volgens traditie geopend met vuurwerk, dit jaar aan Kortrijk Weide of aan de Broeltorens.

Nieuwe pleinen en attractie

Het is nog wachten op het Conservatoriumpark en de Appeltuin en nu Parking 4 Howest (achter het Nelson Mandelaplein) wegvalt, ging de stad op zoek naar nieuwe locaties. “Nu de Paasfoor in de schoolperiode valt, kunnen we de parking van de Howest niet meer gebruiken. Dat was vorig jaar een noodoplossing omwille van de werken. Na overleg met het buurtcomité wordt parking Broel dit jaar voor één keer opnieuw een kermisplein, goed voor 17 attracties. Op parking Dam komt tussen de bomen La Suisse.”

Naast de meer kindvriendelijke attracties op parking Broel zoals het spiegeldoolhof, de kinderachtbaan Elliot, de spooktrein en de botsauto’s, vind je er ook de gewaagde The Hurricane. Dé nieuwe attractie van de Paasfoor. Voor de fans van de nog gewaagdere Xtreme heb ik slecht nieuws, de foorkramer heeft die recent verkocht.



Op de kop van de Casinotuin komt Polyp, voor Theoria komt de trampoline en wat verder langs het Casinoplein vind je een ringenspel, schietkraam en visspel. Bij de doorsteek richting Conservatoriumpark komen voor het eerst attracties, waaronder een loopspookhuis en een Luna Park. Volgend jaar loopt hier de verbinding naar het Nelson Mandelaplein via een nieuwe boulevard boven de Appeltunnel.

Nog een leuk nieuwtje! Er komt een bijzonder vervoersmiddel tussen de kermispleinen van de Paasfoor. Daarover later meer.