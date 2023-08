Oud-studenten VIVES vallen in Dubai in de prijzen

Twee oud-studenten van de hogeschool VIVES werden in Dubai bekroond als General Manager of the Year bij de luxeresorts. Met Tom Roelens (52) en Jeroen Elmendorp (48) staan twee afgestudeerden aan de top in hun hotelsector. Een derde, Ignace Bauwens, volgt exact hetzelfde pad.

Het zijn de meest prestigieuze prijzen in de meest prestigieuze sector van accommodatiemogelijkheden: de zogenaamde high-end resorts.

Tom Roelens is de General Manager van Atlantis The Royal in Dubai: “Na tussenstops bij het Belgische leger, Radisson en Hilton, allebei in Brussel, trok ik naar de Verenigde Staten, waar ik mijn vrouw Sara Hui leerde kennen. Op het einde van de vorige eeuw verhuisden we naar het Midden-Oosten en na tal van omzwervingen in Ver-Azië en Californië kreeg ik totaal onverwacht de kans om Atlantis The Royal te openen. Omdat de pandemie nog even voor enig uitstel zorgde, baatte ik ondertussen Atlantis The Palm uit.”

De carrière van Jeroen Elmendorp verliep deels langs dezelfde bestemmingen: “Ook ik begon in Brussel, met name in het Conrad hotel, en daarna kreeg ik diverse kansen in de Verenigde Staten, waaronder de Trump Tower in Chicago. In totaal werkte ik 13 jaar in de VS, maar in 2011 belandde ik in de Emiraten. Na een korte tussenstop in het Al Alamein hotel in Egypte, waar ‘the rich and famous’ te gast zijn, belde Marriott me met de vraag om GM van The Ritz-Carlton in Dubai te worden.”

Wijze raad

Beide heren verwijzen graag naar hun tijd aan de Brugse hogeschool, toen nog het HTI. “Ik kwam ei zo na in Brussel terecht, maar het Franstalige zorgde ervoor dat we dezelfde dag nog naar Brugge reden”, lacht Elmendorp. Voor Roelens was de keuze meer voor de hand liggend: “Ik had er al enkele jaren Ter Groene Poorte opzitten, waar ik de fascinatie opdeed die ik daarna nooit meer verloor.” Hij bewijst ook zijn trouw door het begeleiden van stagiairs. “Kayleigh Verledens liep bij mij stage en is ondertussen één van de vaste medewerkers”, waarop Elmendorp eraan toevoegt dat goed geschoolde stagiairs altijd welkom zijn voor een periode van een half jaar. “Als ze maar nederig blijven en beseffen dat het team centraal staat. Daarnaast vraagt het tijd en scholing om op het hoogste niveau te geraken. Overhaasting brengt niets op.”

Een paar jaar ouder en eveneens een oud-student van VIVES (ex-HTI) is Ignace Bauwens (54). Ook hij is een succesvolle loopbaan in de Emiraten aan het uitbouwen: sinds 2021 is hij verbonden aan de Corinthia-hotels. (MD)