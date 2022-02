Opgefrist Oostends Stadsmuseum weer open

Het Stadsmuseum opent dit weekend weer haar deuren na een maandenlange opknapbeurt. Waarbij de muren en binnenschrijnwerk onder handen zijn genomen. Het betreft een investering van 125.000 euro.

En er wordt nog 30.000 euro door de stad voorzien voor het schilderen van het buitenschrijnwerk en herstel van dakgoten. Dit museum is in de Langestraat 69 gevestigd in de voormalige zomerresidentie van de koninklijke familie en evoceert de geschiedenis van Oostende: de visserij, de haven, de scheepvaart, de stadsontwikkeling, de aanwezigheid van Leopold II, de sterfkamer van de eerste koningin Louise Marie. De dagelijkse uitbating is in handen van Heemkring De Plate die er ook de eigen collectie en die van de stad voor het publiek ontvouwt.

Vandaag en morgen is het publiek weer welkom en is er naast die opsmuk ook de opening van de tijdelijke expo ‘Oostende culinair op het menu’ waarbij aan de hand van menukaarten, foto’s en andere documenten en voorwerpen het belang van gastronomie voor de stad geïllustreerd wordt: van de Oostendse oesters tot gastronomische weekends in het casino-kursaal, de stedelijke hotelschool, het culinaire luik van de Oostende-Doverlijn, evenementen als ‘Met Kunst aan Tafel’. Omwille van corona best reserveren voor een bezoek: stadsmuseum@oostende.be . Vandaag en morgen van 10 tot 11.45 uur en van 13.30 tot 17.15 uur.