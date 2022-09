Openluchtzwembad Abdijkaai Kortrijk heeft een topjaar achter de rug met 14.000 bezoekers

Lago Kortrijk, dat Kortrijk Weide en Kortrijk Abdijkaai omvat, kreeg in juli en augustus heel wat zwemmers op bezoek. Het openluchtzwembad aan de Abdijkaai in Kortrijk had deze zomer dubbel zoveel bezoekers als vorig jaar. Er kwamen in totaal zo’n 14.000 zwemmers en zonnebaders langs. Het historische bad blijft nog zeker 4 jaar open.

Elewin Werbrouck, de manager van Lago Kortrijk, is meer dan tevreden. “Je mag rekenen dat beide zwembaden aan 1.300 zwemmers per dag komen. Dit was beter dan ooit, mede dankzij de zeer mooie zomer.” Leuk detail is ook dat er weinig of geen problemen waren met jongeren of door andere oorzaken. Lago Kortrijk baat de Abdijkaai uit met steun van de stad Kortrijk. “We hebben een afspraak met de stad dat het zwembad zeker tot in 2026 open blijft”, aldus Elewin. “We hopen dat de cijfers overtuigend genoeg zijn om te verlengen. Het is afwachten wat de stad doet voor verdere ondersteuning.” Het open zwembad is echter verlieslatend en dan moet de stad bijspringen. Voor 2021 kost het ruim 550.000 euro en voor de eerste helft van 2022 zo’n 92.000 euro.

Dat de Kortrijkzanen willen dat het openzwembad langer open blijft en zelfs vroeger in het seizoen opent is een feit. Dat kaartte de Partij van de Arbeid aan tijdens een gemoedelijke demonstratie op de laatste dag dat het bad dit seizoen open was. “Kunnen gaan zwemmen doet deugd bij warm weer. Het mooie zwembad is ook een belangrijke ontmoetingsplek voor jong en oud, waar mensen kunnen samenkomen en even stoom aflaten”, zei woordvoerster Natalie Eggermont toen. ”Er is grote nood aan betaalbare plaatsen om te zwemmen in Kortrijk. Bij Lago Weide betaalt een gezin met 2 kinderen liefst 47,6 euro voor een zwembeurt. Dat is toch jammer voor een stad die in 2018 nog Europese sportstad was.” Volgens PVDA is het dubbel pijnlijk dat het zwembad Lago Abdijkaai zo weinig open is. “Door de belangrijke subsidies van Stad Kortrijk en de forse prijsstijgingen die dit jaar werden doorgevoerd. Een 50-beurtenkaart ging van 107 euro naar 175 euro, dat is een stijging van 63 procent. Ondanks al die extra inkomsten blijven de openingsuren zeer beperkt. Wij vragen dat het zwembad weer opengaat van begin met tot half september, en volledige dagen zoals vroeger”, besloot Natalie.