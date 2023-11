Opbouw gestart: Muziek van Arno centraal tijdens show in lichttunnel Adolf Buylstraat

De lichttunnel in de Adolf Buylstraat in Oostende zal dit jaar de verbinding vormen tussen Winter in het Park en de kerstmarkt op het Wapenplein. Men verwacht een half miljoen bezoekers voor de lichtshow op de muziek van Arno.

De firma Verstraete is gestart met de opbouw van 180 meter lichttunnel in de Adolf Buylstraat. “Niet de verlichting, maar de plaatsing kost veel geld en daarom was er vorig jaar geen lichttunnel in volle energiecrisis”, zegt burgemeester Bart Tommelein over de (jaarlijkse) investering van 180.000 euro in de opbouw. “Er is meer kerst dan ooit in de stad en de lichttunnel wordt een mooie verbinding. Oostende wordt steeds meer een winterbestemming en de lichttunnel wordt gesmaakt.” De cijfers bewijzen het: er waren 1,1 miljoen passanten in de Adolf Buylstraat en tijdens de shows 423.000 toeschouwers. Ook de handelaars staan achter de terugkeer. Luc Mangodt (voorzitter Centrummanagement): “De kerstperiode is voor de handelaars de belangrijkste periode van het jaar. Vorig jaar kregen we veel vragen en was er niet zoveel. Nu zijn er in het Leopoldpark, de Adolf Buylstraat en op het Wapenplein drie prachtige blikvangers.”

Arno

De muziek voor de lichtshows werd gemixt door Kristof Michiels (Hof van Commerce) en gekozen door de Oostendenaars. “Meer dan 1.300 mensen stemden op de nummers uit heel uiteenlopende genres. In de mix hoor je klassiek, rock en schlagers. Misschien is er in de toekomst ook plaats voor een nummer van Preuteleute”, zegt Peter Craeymeersch van Toerisme Oostende. “De tweede muziekmix voorzien we voor icoon Arno. Daarin zitten zijn bekendste hits zoals ‘Ohlalala’ en ‘Putain Putain’, maar ook ‘Oostende Bonsoir’. De mixen wisselen elkaar af zodat de bezoekers ze beiden op korte tijd kunnen horen.” In de lichttunnel zijn er 230.000 LED-lichtjes verwerkt.

Praktisch

De lichttunnel is er van vrijdag 1 december tot en met zondag 7 januari. Er zijn lichtshows om 16, 17, 18 en 19 uur. Die duren telkens een 8-tal minuten, de mix van Arno en de mix van door Oostendenaars gekozen nummers worden om beurten gespeeld. De opening van de lichttunnel vindt plaats op vrijdag 1 december en dit is uitzonderlijk met een show om 17.30 uur met een DJ-set van Average Rob. Om 19 uur zal de mix van Arno voor het eerst te horen zijn.