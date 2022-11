Op zoek naar de brouwerijgeschiedenis in Kortrijk

Nu zondag 20 november organiseert GidsenPlus Leiestreek vzw de begeleide themawandeling: de ‘Best of Kortrijk Beer Tour’.

Gids Katrien Martin neemt de wandelaars mee doorheen de stad: ze toont hoe bier wordt gebrouwen en wijst op restanten van de rijke brouwerijgeschiedenis in de Kortrijkse binnenstad.

Inschrijven verplicht

Nagenieten kan bij een biertje in een leuk café. Naast gids is Katrien ook artisanaal brouwer, zytholoog en biersommelier. Deze wandeling is een initiatief van de GidsenPlus met de gewaardeerde medewerking van Toerisme Kortrijk/Stad Kortrijk.

De tocht start om 14.30 uur aan het Belfort op de Grote Markt. Deelnemen kost 5 euro per persoon, een biertje achteraf niet inbegrepen.