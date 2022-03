Oostende plaatst gloednieuwe speeltoestellen op het strand van Mariakerke

Voortaan vind je op het strand van Mariakerke gloednieuwe speelinfrastructuur voor 3- tot 12-jarigen. De Stad investeert zo verder in een gezinsvriendelijk strand. De aankoop van de toestellen werd deels gesubsidieerd door Westtoer.

De nieuwe speelinfrastructuur omvat een speelhuis, een dubbele schommel, een centrale combinatie met klauterparcours en bijpassende zitgelegenheid. In dit speelconcept worden de motorische vaardigheden ten volle uitgetest zoals behendigheid, snelheid en hoogte ervaren en overwinnen. Naast de veelheid van speelfuncties is de speelinfrastructuur ook een visueel aantrekkelijke landmark passend bij het maritieme karakter van Oostende.

De firma Krambamboul Speellandschappen verwerkte ook het logo van de stad op een originele en speelse manier in de speelinfrastructuur. “De speeltoestellen zijn niet alleen conceptueel sterk, ze scoren ook hoog op gebied van speelwaarde en kwaliteit. Want de toestellen dagen fysiek uit, wakkeren de verbeeldingskracht aan en stimuleren de creativiteit”, zegt schepen van Sport en Jeugd Bart Plasschaert.

De nieuwe speelinfrastructuur bevindt zich aan de (strand)recreatiezone t.h.v. Zeedijk nr. 92. Ze zijn vervaardigd uit duurzaam en milieuvriendelijk Robinahout dat onderhoudsarm is. Toerisme Oostende vzw zet reeds enkele jaren in op het positioneren van Mariakerke als dé place-to-be met kinderen. Het plaatsen van een nieuw speelplein, dat zowel een grote speelwaarde als mooi uitzicht heeft, past dan ook volledig in dit plaatje. “Het nieuwe speelplein werd geplaatst net voorbij het sportstrand op een punt waar wandelaars vaak rechtsomkeer maken en terugkeren naar Oostende, we hopen dat een leuk speelplein een stimulans kan zijn om wat verder door te wandelen en het rustige en familievriendelijke karakter van Mariakerke te ontdekken”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

De totale kostprijs van deze recreatieve hotspot bedraagt 49.997,20 euro inclusief btw en plaatsing. Westtoer subsidieert hiervan 25.000 euro in het kader van het reglement voor toeristische impulsen van de Provincie West-Vlaanderen.