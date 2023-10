Oostende is weer twee schelpenwinkels rijk

Oostende is weer twee niet-commerciële schelpenwinkels rijk. De etalage van Ensors schelpenwinkel in de Vlaanderenstraat blijft ook 75 jaar na zijn dood een fotogeniek decor voor menig selfie. De reconstructie van een tweede schelpenvitrine in de Dwarsstraat 6 is nu al een ommetje waard.

Na bijna twee decennia van afwezigheid keert de meest iconische schelpenwinkel van Oostende terug in het straatbeeld. De schelpen en kunstvoorwerpen van de legendarische winkel op de Groentemarkt, destijds uitgebaat door Leopold Vanhoeck en Diana Pierre, wordt opnieuw samengebracht door enkele verzamelaars. In een pand in de Dwarsstraat wordt de etalage van de schelpenwinkel zo waarheidsgetrouw mogelijk gerecreëerd. Vergaap je er opnieuw aan dit onvervalst stukje Oostendse nostalgie.

Inboedel gered

Ooit telde Oostende een zevental schelpenwinkels, zeg maar souvenirwinkels waar vooral de beau monde die kwam kuren in de Koningin der Badsteden een tastbare herinnering aan zijn verblijf kocht: in- en uitheemse schelpen, kunstwerkjes met schelpen, gedroogd zeewier, geassembleerde zeemonstertjes, schildpadschilden en chinoiserieën…

Tot vandaag was de etalage van het Ensorhuis de enige overgbleven schelpenwinkel met museumallure. Gelukkig herrijst nu weer het uitstalraam van de authentieke schelpenwinkel van het echtpaar Leopold Vanhoeck en Diana Pierre die hun zaak in 1959 opstartten in de Nieuwstraat, later verhuisden naar de Groetemarkt en hun handel stopzetten in 1995 maar de winkel intact lieten. In 2015 moest de winkel wijken voor een immokantoor.

De inboedel verspreidde zich, maar vier verzamelaars wisten toch een groot deel van de verzameling te bewaren. Toen vishandel Antoine zijn deuren sloot en Lorenzo Theuma het pand in de Dwarsstraat stijlvol restaureerde, stelde hij de de winkelruimte ter beschikking om er de gerecupereerde collectie opnieuw en attractief te tonen aan Oostendenaar en bezoeker.

De Nederlandse schrijfster Charlotte Mutsaers woonde erg lang boven de oorspronkelijke schelpenwinkel die figureerde in een aantal van haar romans.