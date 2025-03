Oostende blikt terug op een zonnige, succesvolle krokusvakantie

Oostende kan terugkijken op een uiterst succesvolle krokusvakantie. Met een gemiddelde hotelbezetting van 80 procent en pieken tot 100 procent in de weekends, was de Stad aan Zee een populaire bestemming voor vakantiegangers. Naast het prachtige weer, zorgden het carnaval en de verschillende familie-expo’s voor een extra stimulans. Dit weekend pakt Oostende nog uit met het Non-Fictie Boekenfestival FAAR en de bekerfinales Basket in de Coretec Dome. Ook het Casino Foyer concert van Urbanus in Kursaal Oostende was helemaal uitverkocht.

De krokusvakantie in Oostende stond bol van de activiteiten voor jong en oud. De Vos en Haas-expo in het Feest- en Cultuurpaleis en de Ketnet-expo in Fort Napoleon waren grote publiekstrekkers. Samen lokten ze meer dan 7.000 bezoekers naar Oostende. Carnaval en de bijbehorende activiteiten zorgden voor extra sfeer in de stad en brachten heel wat volk op de been.

© Stad Oostende

Dit weekend stond FAAR, het non-fictie boekenfestival, op de planning op verschillende locaties in de stad. Met meer dan 6.000 bezoekers gaf dit festival, samen met de uitverkochte bekerfinale basket in de Coretec Dome een extra impuls aan het laatste weekend van de krokusvakantie.

“De vierde editie van FAAR was een absolute voltreffer. Met meer dan 6.000 bezoekers, meer dan 30 uitverkochte voorstellingen en een gemiddelde bezettingsgraad van 75% vindt het literaire publiek zijn weg naar FAAR. Oostende bewijst zo des te meer weer dé culturele hotspot te zijn voor Vlaanderen”, zegt Peter Craeymeersch, Algemeen Directeur Toerisme Oostende vzw.

© Stad Oostende

De Oostendse hotels spreken van een beduidend betere krokusvakantie dan vorig jaar. Een gemiddelde kamerbezetting van 80% in combinatie met quasi 100% in de weekends zorgde voor een zomerse sfeer in de stad. Ook op het strand en de vele terrasjes was er heel wat volk te bespeuren.

“Oostende was de perfecte plek om even helemaal te ontspannen deze krokusvakantie. Naast het mooie weer zorgden de mix van activiteiten en het vaste aanbod van onze Stad aan Zee voor een onvergetelijke ervaring voor onze bezoekers. De opstart van de Foyer concerten in Kursaal Oostende gaven ook een extra boost aan de restaurants en cafés in onze stad”, klinkt het bij Niko Geldhof, Schepen voor Toerisme Stad Oostende.

Ook de komende weken staan er heel wat uitverkochte concerten op de planning in de Casino Foyer in Kursaal Oostende. Daarnaast worden er ook een kleine 10.000 bezoekers verwacht voor de exclusieve zaaloptredens van Brihang in de Coretec Dome.