Ook stranduitbaters in Knokke-Heist schreeuwen om extra politiesteun: “Ze duwen de pampers gewoon tussen je kussens”

“De strandbarhouders zitten met de daver op het lijf als er hittedagen worden voorspeld.” Dat zei burgemeester Piet De Groote (GBL) maandag, nadat hij om federale steun vroeg om de ongemanierde jongeren in zijn Knokke-Heist in toom te houden. En dat blijkt effectief nodig, klinkt het bij de badkarhouders. “Ik wist niet dat beschaafde mensen zó ongemanierd konden zijn. Ze duwen de pampers gewoon tussen je kussens.”

Nergens aan onze kust vind je zoveel strandbars als in Knokke-Heist. 24 om precies te zijn. En dat brengt op warme dagen logischerwijs veel volk op de been. Op tropische ‘hittedagen’ zorgt dat in Knokke-Heist evenwel al te vaak voor overlast. “Het is gewoon zo dat te veel jongeren denken dat alles hier mag. We spreken niet over de grote criminaliteit – gelukkig – maar wel over heel wat andere overlast”, zei burgemeester Piet De Groote maandag. “Verkeerd parkeren om te beginnen. Maar vooral: onze eigen inwoners en tweedeverblijvers worden beschimpt of krijgen een middenvinger te zien als ze die jongeren aanspreken op hun gedrag. Handelaars en stranduitbaters zitten dan weer met de daver op het lijf als ze weten dat het zeer warm wordt. Ook zij ervaren die overlast.”

Dat laatste bevestigen verschillende stranduitbaters. “Ja, er is gewoon heel veel overlast en wij willen onze veiligheid gegarandeerd hebben”, zegt Frederik Torresan, voorzitter van de vzw badkarhouders Knokke-Heist. “De burgemeester spreekt over een voetbalmatch waar ze wel federale politie in steun krijgen, maar zoals hij terecht zegt: wij spelen drie voetbalmatchen op een dag als er 100.000 mensen in Knokke-Heist lopen. Dus we zijn het echt wel beu. Regels moeten gerespecteerd worden. Wij als handelaar zijn bang om er tegen in te gaan omdat er simpelweg te weinig politie is om ons te helpen.”

Dat zegt ook Kevin Caes van het Lichttorenstrand. “Dagen zoals zondag, als het richting 25 a 30 graden gaat, zijn echt een drama. Dan ben je op van de stress. Je wordt letterlijk overspoeld door mensen die geen manieren hebben. Eerlijk, ik wist niet dat dergelijke manieren bij beschaafde mensen bestonden. Wij kunnen dat niet aan. Ze komen met tenten, stoelen , boxen met muziek en frigoboxen. De constante? Geen manieren”, aldus Caes.

Pampers in de kussens

“Ze schelden mijn personeel uit, gaan tussen bedjes liggen en willen niet altijd betalen. Of ze gebruiken je toiletten en duwen pampers in je kussens. In het slechtste geval doen mensen hun behoeften tussen de cabines. Die door klanten van ons worden gehuurd hé. Ik schaam me ook nog eens kapot als ik ‘s avonds huiswaarts rij. Het strand is een containerpark. Je gelooft het niet. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor”, zucht de stranduitbater. “Chapeau voor mijn personeel, want ‘s avonds moeten wij twee uur kuisen. Tientallen zakken afval van mensen die hier geen euro achterlaten en nergens geen respect voor hebben: dat vinden wij. Ik ken ook de oplossing niet. We zetten zelfs bewust de douche niet aan anders komen ze hun nog wassen ook. Er moet nultolerantie komen. Heel wat jongeren en mensen moeten blijkbaar heropgevoed worden”, besluit Kevin Caes. (MM)