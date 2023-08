Ook derde generatie blijft investeren in camping en camperpark Westende

Camping en camperpark Westende onderging een ware transformatie. Het familiebedrijf is met Bram Vlamynck aan zijn derde generatie toe en hij gaat nu voluit voor nieuwe investeringen.

In de loop van zijn ruim vijftigjarig bestaan bleef stilstaan is achteruitgaan het mantra van de familie Vlamynck en dat is met Bram niet anders. Hij runt vandaag met de steun en hulp van zijn ouders de bekende camping Westende aan de Westendelaan. Nadat er in 2015 een camperpark bijkwam, kreeg nu de voorzijde een ingrijpende make-over. En er liggen nog heel wat plannen klaar”, vertelt Bram Vlamynck, na grootvader Andries en vader Jan de derde generatie aan het roer.

Groen in overvloed

“We zijn een tijdje geleden gestart met de heraanleg van de iconische toegangsweg en er kwamen daarbij tal van grote plaatsen bij. We hebben vooraan een ringweg laten aanleggen en alles wat recreatie betreft ligt doelbewust daarbinnen, wat het meteen ook dichter bij de horecavoorzieningen brengt. Ons groot speelplein – met opvallend vliegtuig – werd volledig heringericht. Daarbij is gefocust op een natuurlijk concept met het accent op spelen, waarbij de kinderen ook eens vuil mogen worden. We hebben er ook een waterelement aan toegevoegd met een pomp en een bedding. Deze reuzezandbak is omgeven door bermen waarop ook kan gelopen en gespeeld worden. Negen petanquebanen liggen volledig gescheiden van dat speelplein zodat de spelers niet gestoord worden door de kinderen.”

Aan de groenaanleg is duidelijk heel wat aandacht besteed. “We hebben zo’n drieduizend streekeigen struiken en bomen geplant die aan de kust goed gedijen. Daarvoor hebben we nauw met een tuinarchitect samengewerkt”, vertelt Bram. “Nieuw zijn ook de zes laadpunten voor elektrisch laden, uitgerust met load balancing modules. Opvallend: die zijn openbaar en daar zijn gebruikers in Westende heel blij mee, want er zijn elders weinig voorzieningen.”

Ruimte en rust

Bram ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. “Het werk is nooit af. We willen binnen afzienbare tijd ons horecagebouw met het café, de cafetaria, de feestzaal en de keuken grondig aanpakken. We plannen hiervoor een volledige metamorfose waarbij ook de receptie helemaal wordt heraangelegd zodat die overloopt in het bargedeelte. Er komen ook kantoren op de verdieping. We zullen daarbij meteen ook het terras naar het zwembad toe aanzienlijk verruimen. Dit zal opnieuw een aanzienlijke investering met zich meebrengen, maar we hebben daar bewust voor gekozen. Ruimte, rust en comfort staan centraal”, besluit Bram. (DVL)