Ook blinde en slechtziende kinderen ontdekken het oorlogsverleden in de Westhoek

Deze week zit de Brailleliga in de vakantiehoeve Lisanne in Kemmel met 8 blinde en slechtziende 11 – 14-jarigen om hen onder te dompelen in de rijke geschiedenis van de streek. “Op kamp gaan is voor kinderen met een visuele handicap niet altijd eenvoudig omdat de activiteiten niet op maat of aangepast zijn aan hun handicap. Daarom organiseert de Brailleliga iedere zomer meerdere kampen op maat van blinde en slechtziende kinderen,” aldus verantwoordelijke Marie-Jeanne Nachtergaele.

Na een zelfstandigheidskamp aan de kust is er nu het kamp in Heuvelland. “We trekken op ‘oorlogspad’ in de Westhoek om er alle geheimen van de rijk gevulde geschiedenis van de streek te leren kennen. “ In hun vakantieverblijf genieten de kinderen in de eerste plaats van de veel speel-en spelmogelijkheden en van elkaars gezelschap. Voor Heidi Desmedt uit Ardooie wordt dit kamp ook bijzonder omdat ze er haar 12de verjaardag kan vieren. “Na de taart met de familie zijn er nu de chips met de nieuwe vrienden.” In voorbereiding van haar eerste middelbaar aan het H.Kindsheid in Ardooie hoopt Heidi hier veel bij te leren. “We zijn allemaal hier wel geïnteresseerd in het verhaal van de eerste wereldoorlog.” Bijzonder voor de groep is zeker de kransneerlegging aan de Menenpoort tijdens de Last Post. “Oorlogen kennen ook heel wat oorlogsblinden. Burgers of militairen die blind geworden zijn door de luchtverplaatsing bij een bominslag of door de gasaanvallen. Ook nu kennen de oorlogen nog heel wat blinde slachtoffers door onde rmeer de lasertechieken die gebruikt worden om militairen uit te schakelen,” legt Marie-Jeanne Nachtergaele uit. Edmée Vinquier (10) uit Kortrijk kent de Last Post alleen van een geluidsfragment afgespeeld op de smartphone van haar vader. “Dit nu ontdekken is een hoogtepunt van het kamp.”

Voor de kinderen is ook een bezoek gepland aan het Flanders Fields Museum waar gids Sien Demasure op een aangepaste manier de kinderen het verhaal brengt van de eerste wereldoorlog. “Eigenlijk krijgt onze groep een VIP-behandeling. Ze kunnen de wapens, de helmen en de uniformen aanraken om zich zo een idee te vormen van de voorwerpen,” legt Marie-Jeanne uit. “En er wordt door onze groep ook echt goed geluisterd naar de verhalen van de gidsen. Dankzij de inspanning van velen kunnen de kinderen zo veel opsteken van het oorlogsverleden dat hier zo sterk aanwezig is.”

De keuze voor de vakantiehoeve Lisanne in Kemmel gebeurde eerder toevallig maar krijgt van de organisatie zeker een dikke 10 voor toegankelijkheid. “Met een andere activiteit nu twee jaar geleden waren we op daguitstap met de alpaca’s. Meteen viel deze ruime en afgelegen vakantiewoning ons op. Hier kunnen de kinderen alvast veilig spelen.”