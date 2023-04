Onthaal dienst toerisme vernieuwd: Ruimer, kindvriendelijker, thematischer en interactiever

In de inkom van het Nationaal Tabaksmuseum in de Koestraat in Wervik onderging de balie van de dienst toerisme een ware metamorfose. Van een klassieke onthaalruimte is het omgetoverd tot een hedendaags en interactief inspiratiepunt waar de bezoeker de troeven van de Tabaksstad en de regio kan ontdekken.

Het Nationaal Tabaksmuseum ging in het oude gedeelte open in 1987. In november is het twintig jaar geleden dat het werd uitgebreid met een nieuwbouw. In 2014 werd het gedeeltelijk vernieuwd. “Nog maar tien jaar geleden is het onthaal vernieuwd maar tekenden we drie jaar geleden in op een oproep van het provinciebedrijf Westtoer om te investeren in ons toeristisch patrimonium”, zegt schepen van Toerisme Geert Bossuyt (Vooruit).

“We pasten in twee van de vier vooropgestelde categorieën van het reglement toeristische impulsen Beleef de provincie. Ons dossier voor het toeristisch onthaal werd goedgekeurd. We kregen van bezoekers positieve reacties op het vlak van folderaanbod, klantvriendelijkheid, een-op-eendienstverlening en netheid. We kregen jammer genoeg ook minder positieve opmerkingen: te klein, geen beleving, nauwelijks ruimte voor verkoopartikelen, donker en te weinig zichtbare onthaalmedewerkers.”

Twee touchscreens

De onthaalmedewerkers van de dienst toerisme en het Nationaal Tabaksmuseum zaten vroeger links en nu zijn Caroline Brodeoux, Febe Derycke en Jilly Mahieu aan de rechterkant terug te vinden. De investering liep op tot 146.000 euro. Westtoer zorgde voor een subsidie van 31.218 euro. “Met het vernieuwde onthaal willen we dat de bezoekers op een interactieve manier geïnspireerd worden en ze wat uitdagen en prikkelen”, aldus gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu, tevens voorzitter van Westtoer. “We zorgden ook voor de inhoudelijke begeleiding door een gespecialiseerde coach.”

Het onthaal is op verschillende manieren heringericht. Voor het ontwerp zorgde de gewezen Wervikaan Rik Jacques die 28 jaar geleden is begonnen met Pièce Montée als eenmanszaak en door de jaren heen is uitgegroeid tot een internationale speler van veel musea. Het ontwerpbureau bevindt zich in Gentbrugge.

“Het onthaal is ruimer, maar ook kindvriendelijker en interactiever”, zegt Kris Deronne, deskundige toerisme. “Het is ook thematischer opgevat. Links is er een heel grote stads- en regiokaart met de bezienswaardigheden. Er zijn twee touchscreens om een en ander op te zoeken en folderkasten met een ruim aanbod.”

Thematische panelen

“Er is ook een luik met zaken die typisch Werviks zijn. Met foto’s van twaalf bekende (ex-)inwoners uit Wervik en Geluwe. Er hangen ook twee rollen met een spel over het typische Wervikse dialect. Wat verder kunnen bezoekers de rijke geschiedenis van de stad ontdekken aan enkele thematische panelen. Er zijn ook quizelementen en wist-je-datjes om op die manier interactie te hebben. In het laatste deel – Geschiedenis met een geurtje… – gaat het over Wervik, dé tabaksstad van België. En we stellen ook een aantal streekproducten in de kijker. Ze zijn te koop.”

Burgemeester Youro Casier (Vooruit) merkt op dat het ook des te aangenamer zal zijn voor het personeel. “Ze zullen de bezoekers beter kunnen helpen in hun zoektocht naar info en met nog meer plezier hun dagtaak in deze vernieuwde setting vervullen. Het was tijd om het onthaal op te frissen en een versnelling hoger te schakelen.” (EDB)

De dienst toerisme en het Nationaal Tabaksmuseum zijn gesloten op maandag. Tickets kosten voor volwassenen 4,50 euro. Inwoners van Wervik betalen één euro en genieten gratis toegang de eerste zondag van de maand op vertoon van hun identiteitskaart.