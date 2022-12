Onderhoudswerken aan Kalfmolen in Knokke-Heist succesvol afgerond

Afgelopen weken werden er onderhoudswerken aan de Kalfmolen in Knokke-Heist uitgevoerd. Deze zijn nu voltooid. De fiere staakmolen kan zijn wieken opnieuw in alle enthousiasme laten draaien.

De werken gebeurden in opdracht van het gemeentebestuur met opvolging van de dienst Erfgoed. Zo werd de baansteen gedemonteerd en afgevlakt. Verder werden de vulplanken vernieuwd en de vang opnieuw afgeregeld.

In de 17de eeuw werd op de Graaf Jansdijk, die dateert uit het begin van de 15de eeuw, een molen gebouwd die naar de wijk waar hij staat werd genoemd: ‘De Kalfmolen’. Met deze uitgevoerde onderhoudswerken kan de fiere staakmolen zijn wieken opnieuw in alle enthousiasme laten draaien. Een lust voor het oog voor de vele bezoekers die in het weekend een kijkje komen nemen. (DM)