Nooit eerder bezochten zoveel Belgen Brugge

In 2022 werden in de historische binnenstad van Brugge 7,3 miljoen bezoekers geteld. Dat is 60 procent beter dan in het coronajaar 2021 en ‘slechts’ 7 procent minder goed dan in 2019, het op één na beste jaar ooit.

“Nooit eerder bezochten zoveel Belgen onze stad”, glundert de Brugse toerismeschepen Mieke Hoste. Het herstel van het internationaal toerisme kwam nochtans pas in de tweede jaarhelft op kruissnelheid. Augustus, december en juli vormden in volgorde van belang de top-3 maanden voor het toerisme in Brugge.

Op twintig dagen werd zelfs de kaap van 40.000 bezoekers overschreden. Topdag was 10 december met net geen 55.000 bezoekers. De omzet uit dag- en verblijftoerisme wordt geraamd op 624 miljoen euro.

Barometer

Brugge heeft sinds 2015 een eigen barometer die op basis van mobiele telefoniedata het aantal en de herkomstgegevens bijhoudt. Niet minder dan 4,3 miljoen Belgen vonden in 2022 de weg naar de West-Vlaamse provinciehoofdstad. “Ten opzichte van 2019 noteren we 1 procent meer dagtoeristen uit eigen land en 25 procent meer verblijfstoeristen. Blijkbaar hebben Belgen een stedentrip in eigen land tijdens de coronaperiode weten te waarderen en mogelijk werkte de onzekere economische situatie dichtbij-vakanties in de hand”, evalueert Mieke Hoste.

België was één van de laatste EU-landen om de Coronamaatregelen op te heffen en dat laat zich merken in de buitenlandse bezoekersaantallen. “Het internationaal toerisme kwam daardoor pas in het tweede kwartaal op gang, eerst vanuit de aan ons land grenzende landen”, vervolgt de toerismeschepen. “In de zomer kwamen toeristen ook vanuit de verder afgelegen EU-markten en pas in het latere najaar vanuit het Verenigd Koninkrijk, de voor Brugge belangrijkste buitenlandmarkt.”

Noord-Amerikanen

“Bezoekers uit andere continenten waren er in 2022 amper, uitgezonderd de Noord-Amerikanen. Finaal verwelkomde Brugge 3 miljoen bezoekers met buitenlandse herkomst. “Dat is 80 procent van het cijfer voor 2019. Desondanks doet Brugge het wel nog beter dan de verwachtingen van de Wereldtoerisme organisatie voor 2022.”

Opvallend: in 2022 werden minder internationale aankomsten geteld dan in 2019 (-4 procent), maar wie in Brugge verbleef, bleef langer waardoor het aantal overnachtingen op een status quo uitkomt. Brugge noteerde bijna 1 miljoen aankomsten en meer dan 1,6 miljoen overnachtingen. Vooral de Britten stuwden de verblijfsduur naar omhoog.