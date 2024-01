Noël Colpaert van B&B Breeden Steeger op zoek naar overnemers: “Toeristen komen van overal”

Noël Colpaert (75) van B&B Breeden Steeger in de Oude Bruggeweg in Lichtervelde is op zoek naar overnemers. De B&B startte Noël in 2003 op. “Eerst drie kamers met badkamer, na een paar jaar een uitbreiding met twee kamers en intussen tien jaar geleden de laatste twee kamers en twee studio’s.”

Het was op reis naar Polen dat Noël het idee kreeg om een B&B te beginnen. “Met vier boeren trokken we in 1995 naar Polen om te zien of er nog toekomst was in de landbouw. We sliepen in een B&B en de eigenaar kende maar één taal, zijn eigen taal. Ik dacht als het kan met één taal, dan kan ik dat ook.”

Noël leerde uiteindelijk toch zes talen bij. “In de avondschool in Torhout volgde ik Frans, Engels, Italiaans, Duits, Russisch en Pools. Ik praat geen Russisch of Pools, alleen de woorden die nodig zijn in een B&B.” Voor 2023 staan er 1.180 inschrijvingen in het jaarboek van Noël. “Mensen die één of meer nachten zijn gebleven. Het topjaar was het jaar vóór corona, toen had ik 3.884 overnachtingen.”

Pausbezoek

De toeristen komen van overal, de wereld rond. “Er zijn slechts twaalf landen in heel de wereld waar niemand van is komen logeren. In Europa is dat enkel Vaticaanstad, maar ik leef op hoop, want volgend jaar komt de paus naar België, dus wie weet. Veel toeristen vertrekken van hieruit naar Brugge, Ieper, de kust. Er is een goede verbinding naar Plopsaland De Panne. Sommigen komen vanuit Frankrijk om vogels te kopen. Op dit moment verblijft er hier een Poolse vrachtwagenchauffeur, er zijn er die werken van meerdere dagen uitvoeren in Lichtervelde en hier komen slapen.”

“Er zijn al enkele kandidaat-overnemers langsgekomen, één daarvan was een serieuze kandidaat. Ik wil zeker de nieuwe uitbaters nog helpen als het eens nodig is. Alleen niet als Cercle Brugge thuisspeelt”, lacht Noël. “Mijn appartement in de Statiestraat staat klaar om er in te trekken.”