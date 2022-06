Nieuwpoort presenteert nieuw toeristisch toekomstplan

Nieuwpoort heeft woensdag in het centrum Ysara het nieuw Strategisch Beleidsplan voor Toerisme 2021-2026 voorgesteld. Het plan, dat werd opgesteld door Westtoer en Toerisme Nieuwpoort, richt zich zowel op toeristen als op de inwoners van Nieuwpoort zelf. Hierbij streeft de Stad ernaar om zich op een kwalitatieve manier te versterken

Op toeristisch vlak staat Nieuwpoort voor een aantal uitdagingen. Om deze aan te gaan, pakt de stad uit met een gloednieuw beleidsplan met gerichte doelstellingen voor de komende jaren. Dit werd opgesteld met de input van Toerisme Nieuwpoort, Stadsbestuur Nieuwpoort, Westtoer als belangrijke overheidspartner en de diverse toeristische spelers uit het publieke en private veld.

Het doel van het plan is om Nieuwpoort in al zijn facetten op de kaart te zetten en te promoten als veelzijdige toeristische bestemming aan de Vlaamse Kust. Bij de geformuleerde ambitie zijn de eigenheid en het DNA van de kuststad steeds aanwezig. Het plan bevat alle elementen waarin Nieuwpoort zich de komende jaren wil onderscheiden. “Tegen 2026 moet Nieuwpoort op de toeristische kaart staan als een vooruitstrevende en groene badstad waar men het hele jaar door van alle aspecten van het maritieme leven geniet. Dynamische ondernemers verrassen jong en oud met een belevingsvol en veelzijdig aanbod. Zo wordt Nieuwpoort een thuishaven voor inwoners en bezoekers.” aldus burgemeester Geert Vanden Broucke.

Het toekomstplan pakt uit met drie sterke thematische verhaallijnen: Altijd Nieuwpoort, Haven van Smaak en Natuurlijk Nieuwpoort.

Altijd Nieuwpoort

In het nieuwe beleidsplan staat het nieuwe koepelconcept ‘Nieuwpoort, jouw thuishaven’ centraal. Nieuwpoort moet een bestemming zijn om steeds naar terug te keren, een plek die men als thuis beschouwt. Een groot deel van het unieke aspect van de stad wordt bepaald door de inwoners zelf en daarom krijgen zij veel aandacht in dit beleidsplan. “De eigen inwoner is van vitaal belang in de uitbouw van een succesvol toeristisch verhaal. Wat de Nieuwpoortenaar goed vindt, zal zeker in de smaak vallen bij de bezoeker. Op die manier maken we van alle inwoners Nieuwpoort-ambassadeurs. Hun mening telt. Zo verheffen we het lokale waardeoordeel tot een keurmerk met brede regionale en internationale uitstraling” , zegt schepen van Toerisme Ann Gheeraert.

Haven van Smaak

Nieuwpoort kent als grootste jachthaven van Noord-Europa en als hoofdstad van de garnaal een onmiskenbare maritieme sfeer. Een kwalitatieve invulling van de Vismijn als toeristische attractie en gastronomische hotspot is een absolute must. Het moet een toegankelijk en dynamisch ontmoetingspunt worden voor bezoekers, inwoners en lokale ondernemers.

Natuurlijk Nieuwpoort

De beleving van de natuur wordt sterk naar voren geschoven. Nieuwpoort bezit veel groen en dat spoort aan tot pure groenbeleving. Er wordt de komende jaren meer ingezet op nieuwe fietsroutes en de veiligheid van de fietspaden. Ook wordt het wandelnetwerk belevingsvoller en veiliger gemaakt, met meer natuurbeleving en autovrije routes. Verder wordt het diverse aanbod voor waterbeleving extra in de kijker gezet.

Om in de toekomst meer verschillende soorten bezoekers naar Nieuwpoort te halen, wil het bestuur investeren in kwaliteitsvolle belevingen die passen bij alles waar Nieuwpoort voor staat. Zo krijgt het Bezoekerscentrum Westfront een wisselende creatieve invulling. Dit wordt dé plaats waar kunstenaars zich kunnen uitleven naast het verhaal van de Eerste Wereldoorlog in Nieuwpoort dat er blijft gedeeld worden. Villa Hurlebise wordt een toerismehuis en zal dé centrale plaats zijn in de stad voor toeristische informatie én inspiratie. Tot slot mikt Nieuwpoort op meer kwalitatieve evenementen die zorgen voor een samenhorigheidsgevoel. Een overzicht van de meest prominente zomerevenementen:

Vanaf 15 juni: Doe-expo Clics in Westfront

22 juni, 13 juli, 31 augustus en 14 september: Secret Sea Sessions

9-10 juli: Reuze Feest

22-24 juli: Theaterfestival Komt Dat Zien!

5-8 augustus: Beach Festival Nieuwpoort

20 augustus: Kunstmarkt

26-28 augustus: Sint-Bernardusfeesten

3 september: Taptoe

23-25 september: Long Course Weekend

Nieuwpoort werkt ook aan de oprichting van een Toerisme Denktank, naast de bestaande adviesraden. Dit wordt een platform waar alle betrokken actoren hun ideeën kunnen delen. Het is de bedoeling dat deze denktank een stuwende rol zal spelen en zal bijdragen tot het uitwerken van plannen en nieuwe concepten. (PG)