Nieuwpoort herdenkt Groote Oorlog met indrukwekkend historisch lichtspektakel Waar Water Was

Van woensdag 1 tot en met zaterdag 4 november 2023 vindt in Nieuwpoort het prestigieuze herdenkingsproject Waar Water Was plaats. Aan de hand van een historisch lichtspektakel met belevingstocht wordt het verhaal van de onderwaterzetting in 1914 tot leven gebracht. Decor voor het grootste evenement is de site rond sluizencomplex De Ganzepoot.

In 2023-2024 richt Toerisme Vlaanderen het themajaar Landscapes in. Met dit herdenkingsproject wordt de erfenis van de Groote Oorlog opnieuw in de kijker gezet, specifiek de impact die de vijandelijkheden van toen op het landschap hebben nagelaten. Voor West-Vlaanderen leidt provinciebedrijf Westtoer de uitwerking van alle Landscapes-activiteiten in goede banen.

Waar Water Was

Nieuwpoort pakt in het kader van Landscapes uit met het ambitieuze Waar Water Was. Het evenement focust op het verhaal van de onderwaterzetting in 1914, toen via het sluizencomplex in Nieuwpoort de IJzervlakte doelbewust onder water werd gezet. Het maakte een einde aan de pletwals van het Duitse leger en markeerde de start van de stellingenoorlog in onze contreien.

Waar Water Was wordt ingericht op de plek waar de gebeurtenissen van ruim een eeuw geleden zich voltrokken: op en rond het sluizencomplex De Ganzepoot. De geschiedenis van de inundatie wordt er tijdens een anderhalf uur durende belevingstocht verbeeld via indrukwekkende projecties en intieme geluids-, klank- en video-installaties. Deelnemers wandelen letterlijk in de voetsporen van Hendrik Geeraert over de sluizen. Hiertoe worden zelfs twee nieuwe, tijdelijke bruggen gebouwd. Onderweg wandel je van de ene beklijvende scène naar de andere, telkens met een ander thema en gevoel.

Talentvolle crew

Waar Water Was is het artistieke geesteskind van producers Piet en Jos Winten en regisseur Christophe Van Hostauijen. Zij zijn de bedenkers en makers van het gevierde audiovisueel totaalgebeuren De Grote Schijn dat jaarlijks in het Antwerpse Rivierenhof en in Kralinge Bos in Rotterdam plaatsvindt.

Schepen van Toerisme, Cultuur en Oorlogsherdenking Ann Gheeraert is enthousiast over de samenwerking met de grondleggers van De Grote Schijn: “Hun eerdere realisaties dompelen toeschouwers telkens onder in een hoogkwalitatief spektakel met een unieke beleveniswaarde. Het zorgt voor een prikkeling van de zintuigen zoals je nog nooit ervaren hebt. Voor Nieuwpoort mikken zij op een even hoog niveau. Speciaal voor dit project schreven zij een nieuw script vol licht, geluid, projectie en emotie met een sterke focus op het door oorlog getekende Nieuwpoortse landschap. Dit wordt zonder enige twijfel een onvergetelijk succesverhaal!”

Vernieuwing Westfront Nieuwpoort

Voor bezoekerscentrum Westfront is Waar Water Was een welgekomen kantelmoment tussen het heden en de toekomst. Met het grootse evenement wordt de huidige museale opstelling uitgewuifd en het startschot gegeven voor de totstandkoming van Westfront 2.0. In het bezoekerscentrum, dat in 2024 exact tien jaar bestaat, krijgt de vaste expositie over de Eerste Wereldoorlog komend voorjaar immers een grondige update. Daarbij wordt de aangeboden informatie en de beleving in de museumruimte afgestemd op de noden en verwachtingen van het hedendaagse publiek, met bijzondere aandacht voor gezinnen met kinderen. Tegen de zomer van 2024 moet het hernieuwde Westfront de deuren openen.

Deelnemers aan Waar Water Was krijgen in primeur al een glimp van dat toekomstige Westfront te zien. Tijdens de belevingstocht ga je binnen in het bezoekerscentrum waar een nieuwe, ontroerende film wordt getoond. Deze dient als blauwdruk voor de geplande invulling van Westfront.

Burgemeester Geert Vanden Broucke is trots dat het bezoekerscentrum Westfront en de volledige Ganzepootsite een prominente rol toebedeeld krijgen tijdens Waar Water Was: “Dit evenement kondigt zich aan als één van de meest memorabele herdenkingsprojecten die Nieuwpoort ooit heeft meegemaakt. Met het sluizencomplex, het iconische Koning Albert I monument en bezoekerscentrum Westfront als groot openluchtpodium komt het epische en tegelijk diep-tragische verhaal van de Groote Oorlog volledig tot zijn recht. Met de geplande vernieuwing van Westfront zal het belang van deze plek alleen maar toenemen.”