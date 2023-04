Nieuwe wijnwandelroute op Entre-Deux-Monts stapt van ene naar andere beleving

Met steun van de provincie West-Vlaanderen, Westtoer en de gemeente Heuvelland stelde het wijngoed Entre-Deux-Monts in Westouter de nieuwe wijnwandelroute voor. De route stapt door de wijnvelden en heeft met onder meer een apenrots, wilgenhut, reuze houten wijnfles en giant zitbank zowel selfie- als doemomenten.

De rode draad is het optimaliseren van de beleving voor elke bezoeker. “Zo dachten we ook aan de kinderen”, vertelt wijnboer Martin Bacquaert. “Zo hebben we een zoekspel met onze twee figuurtjes Pino en Chardo.”

De wandelroute van 6 km brengt via 8 infopanelen in het Nederlands, het Frans en het Engels ook het wijnverhaal van Heuvelland en het wijndomein. Een tweede vernieuwing is de belevingsweide ‘Entre Deux Verres’. “Naast de giant bank staat een natuurtafel voor 80 personen, klapstoelen moeten de bezoeker het zomers gevoel geven.”

Unizolabel

Ook de onthaalruimte werd anders ingericht. “De nieuwe ingang zorgt dat de bezoeker meteen in de wijnshop terechtkomt en zo heeft het bezoek niet langer een storend effect op de gidsbeurten.”

Eveneens werd door Unizo het Handmade In Belgium-label (of kortweg HIB-label) overhandigd aan het wijndomein. Dit label is een jaarlijks vernieuwbaar ambassadeurslabel ontwikkeld waarbij de makers van authentieke en ambachtelijke Belgische kwaliteitsproducten in de kijker zetten.

“Dankzij het label Handmade in Belgium ben je er zeker van dat je Belgisch koopt,” zegt regioverantwoordelijke Anton Vanoverbeke. “En vooral ook dat het product met grote passie wordt gemaakt.”