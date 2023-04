Nieuwe Vlasleiefietsroute start aan Kuurnse jachthaven

Deze week presenteerde Westtoer de nieuwe Vlasleiefietsroute. Het traject van 42 kilometer volgt grote delen van de Leie en meandert door Kuurne, Harelbeke, Wielsbeke, Waregem en Kortrijk. De fietsroute is een ode aan het boeiende vlasverleden van onze streek. De route is bewegwijzerd met zeshoekige bordjes en heeft ook een startpunt met een startbord aan de jachthaven in Kuurne.

De lancering van de Vlasleiefietsroute kadert in een volledige herwerking van het recreatieve fietsaanbod in West-Vlaanderen. Westtoer speelt nog beter in op beleving dankzij de integratie van nieuwe paden, natuurgebieden en leuke stopplaatsen langs de fietsroutes. In totaal zijn er 25 nieuwe fietsroutes. Zeven daarvan werden vorig jaar reeds gelanceerd. Het thema van 2023 is fietsen en wandelen vanuit het nieuwe merk ‘Visit West-Vlaanderen’.

Stilte en architectuur

De Leie staat centraal in deze nieuwe route. Sommige roterijen lijken in de tijd bevroren, denk maar aan site Sabbe en Verschaeve in Kuurne. Langs de oude armen van Bavikhove, Ooigem en Sint-Baafs-Vijve ontdek je idyllische natuurplekjes. Bewonder een sterk staaltje bouwkunde aan de Munkenbrug en de Drietrapssluis in Ooigem. Geniet van de stilte en de leuke picknickplek aan het André Demedtshuis in Wielsbeke. Na de linkeroever te hebben verkend, steek je door naar de rechteroever en fiets je langs de vernieuwde dorpskern van Sint-Eloois-Vijve. Verder passeer je de Zavelput in Beveren-Leie waar je de gloednieuwe fiets- en wandelbrug met de toepasselijke naam Vlasbrug kan bewonderen. Vergeet naast de inspanning ook niet regelmatig te ontspannen. Fiets eens naar het centrum van Kuurne, ga daar een dorpscafé binnen of hou halt aan een gezellige picknickplek. (ADM)

Via visitwestvlaanderen.be vind je alle informatie over deze nieuwe fietsroute terug en kan je een gratis pdf-bestand met routekaart en gpx-bestand van het traject downloaden.