Nieuwe Infogids Toerisme rolt van de persen

De nieuwe toerismebrochure is uit. Deze bevat leuke doe-tips, logiesmogelijkheden, eetadresjes, nuttige info en een stratenplan.

“En gelukkig kunnen we dit jaar ook weer uitpakken met een goedgevulde evenementenkalender. We proberen van Blankenberge meer en meer een vierseizoenenbestemming te maken, die ook buiten de zomermaanden meer dan het bezoeken waard is”, zegt schepen van Toerisme Patrick De Klerck (Open VLD). De nieuwe brochure kan gratis afgehaald worden in het Infopunt Toerisme in de Hoogstraat. Wie liever een exemplaar toegestuurd krijgt, kan daarvoor mailen naar toerisme@blankenberge.be of je kan de brochure ook online raadplegen via www.visit-blankenberge.be. (WK)